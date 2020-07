Sinsinati prihvatio Đokovića i Nadala – nagradni fond "masakriran"

Organizatori Sinsinati opena su objavili potencijalnu listu učesnika ovogodišnjeg turnira, ali i drastično umanjeni nagradni fond.

Sinsinati, koji će se ove godine igrati u Njujorku (15. avgusta) pred US open, imaće značajno manji nagradni fond nego prošle sezone.

Ukupan nagradni fond umanjen je za nevjerovatnih 1,8 miliona dolara usljed posljedica pandemije korona virusa.

Za sada je ovakva odluka zvanična za ATP dio turnira, ali iako još ništa nije objavljeno za WTA tur, očekuje se slična dedukcija.

Nagradni fond će iznositi 4,2 miliona dolara, ali on neće uticati na "slabije" tenisere, odnosno one koji prođu kvalifikacije i ispadnu u prvim kolima, već na one koji dođu do završnice turnira – pobjednik turnira će zaraditi za 75 odsto manje novca nego lani.

Šampion će kući ponijeti "samo" 285.000 dolara, što je drastično manje od 1.114.225 dolara koliko je prošle godine inkasirao Danil Medvedev.

Poraženi u finalu će zaraditi za 378.990 dolara manje nego prošle sezone, to jest 185.015 dolara, dok će oni koji se nađu u prvom i drugom kolu zaraditi za 2.515, odnosno 4.330 dolara više nego 2019. godine.

Promjena u dodjeli renking poena neće biti, odnosno na snazi ostaje odluka ATP da igrači koji na svim turnirima do kraja sezone zabilježe lošije rezultate nego prošle sezone ne mogu da izgube bodove.

Takođe je objavljena lista prihvaćenih učesnika turnira iz Serije 1.000, na kojoj se nalaze i Novak Đoković i Rafael Nadal. I pored toga njihovo učešće je daleko od potvrđenog i zavisiće od toga da li će učestvovati i na US openu (31. avgust).

Za sada se vjeruje da će Đoković, koji trenira sa US open lopticama, doći na tlo SAD, dok će Nadal, koji isključivo trenira na šljaci, propustiti američku turneju.

Ono što je potvrđeno je da četvorica igrača iz Top 20 neće učestvovati, a to su Rodžer Federer, koji je završio sezonu, te Gael Monfis, Sten Vavrinka i Fabio Fonjini.

Pored najboljeg "reketa" planete od srpskih tenisera među prihvaćenima su Filip Krajinović i Dušan Lajović.

(B92)