"Sjajan potez, Novače, ne znam šta nije u redu sa sudijama"

Organizacija ovogodišnjeg Rolan Garosa zaista nije na nivou.

Skandali se ređaju na ovogodišnjem Rolan Garosu. Najnoviji se desio na meču Novaka Đokovića sa Davidom Galanom u trećem kolu, kada su sudije potpuno ignorisale uslove na terenu.

Tokom meča je počela jaka kiša u Parizu, ali niko nije želio da prekine ovaj duel. Na kraju je sam Novak morao da apeluje na sudije da stopiraju igru.

David Galan se u jednom trenutku okliznuo i pravo je čudo kako se nije povrijedio. Ovakvo ponašanje sudija razgnjevilo je austrijskog veterana Jirgena Melcera. On se oglasio putem Twittera i poslao gnjevnu poruku.

"Šta nije u redu sa sudijama na Rolan Garosu? Očigledno je da ovako ne može da se igra! Zašto čekate toliko dugo? Sjajan potez Novače", bio je oštar 39-godišnji Austrijanac.

(Mondo.rs)

What’s wrong with the refs @rolandgarros ? Obviously unplayable conditions! Why wait so long ? Somebody needs to get injured? Great move by @DjokerNole !