Sjajan žrijeb za Đokovića na Vimbldonu

Odlično je prošao aktuelni šampion Vimbldona, Novak Đoković, na žrijebu za ovogodišnji grend slem u Londonu.

Žreb je razdvojio Srbina od prvog tenisera svijeta Karlosa Alkaraza, a put do finala sedmostrukom šampionu poprilično je otvoren.

Prvi protivnik osvajaču 23 grend slem titule na travnatoj podlozi Vimbldona biće Argentinac Pedro Kaćin 67. igrač svijeta. U drugom kolu Srbina čeka bolji iz meča između Australijanca Džordana Tompsona i američkog igrača Brendana Nakašime.

Ako sve bude išlo po planu u trećoj rundi Đoković bi opet mogao za rivala da ima "Gaučosa", ovoga puta Tomasa Martina Ečeverija, a možda iznenadi i grend slem šampion iz Švajcarske Sten Vavrinka.

Najvjerovatnije da će najbolji teniser ikada u osmini finala za protivnika imati Italijana Lorenca Musetija ili Poljaka Huberta Hrukača.

U četvrtfinalu potencijalno nas čeka repriza prošlogodišnjeg finala, jer bi Nik Kirjos mogao da izazove Novaka, mada bi prije trebalo očekivati Rusa Andreja Rubljiova.

Polufinale Vimbldona potencijalno može da nam donese istovjetan duel kao u finalu Rolan Garosa ove godine, jer je u tom dijelu žrijeba Norvežanin Kasper Rud.

Naravno finale je "rezervisano" za duel između Đokovića i Karlosa Alkaraza.

Što se ostalih srpskih tenisera tiče težak posao u prvom kolu imaće Filip Krajinović koji će odmjeriti snage sa Kanađaninom Feliksom Ože-Alijasimom. Laslo Đere za protivnika ima Amerikanca Maksima Kresija, prenose "Sportske". Lajović će igrati protiv kvalifikanta Ćoinskog, a Međedovićev protivnik na startu biće Kristofera O'Konela, dok će baš kao i Đoković, Miomir Kecmanović prvo na Argentinca, njegov rival biće Dijego Švarcman.

Natalija Stevanović biće jedina predstavnica Srbije u ženskoj konkurenciji, a njena protivnica na startu Čehinja Karolina Pliškova.

Back on Centre Court for the first time since lifting the trophy @DjokerNole on the mic during practice...#Wimbledon pic.twitter.com/kFnMXEKqZX