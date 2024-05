Sjajne vijesti iz Rima o Novaku Đokoviću

RIM - Neće Novak Đoković po lijepom pamtiti meč protiv Korentana Mutea, pošto je prilikom davanja autograma nakon ubjedljive pobede dobio udarac u prijedelu glave. Flašica je pala sa tribina i tako povrijedila srpskog asa.

Zbog toga nije održana redovna konferencija za medija, a Srbinu je ukazana pomoć, nakon čega se javio i istakao da je dobro.

Da je sa Noletom sve u redu potvrđeno je i u subotu, pošto je za Telergaf potvrđeno da će on trenirati u "Foro Italiku" i to u terminu od 13.00 do 14.30 na terenu broj pet koji koliko toliko daje i privatnost.

Upravo je to igralište vjerovatno i izabrao kako bi makar na momenat mogao na miru da radi pred susret trećeg kola koji je na programu u nedjelju protiv Alehandra Tabila.

Tribine su udaljene 20 do 30 metara od samog terena, pa će Nole moći da se posveti pripremi.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.