Sjajni Del Potro zaustavio Federera, spasio tri meč lopte i osvojio titulu

​Argentinac Huan Martin Del Potro osvojio je Indijan Vels nakon što je u finalu savladao Švajcarca Rodžera Federera sa 2:1 u setovima (6:4, 6:7, 7:6).

Kao što se očekivalo od samog početka gledali smo sjajan meč. Oba tenisera su čuvali svoj servis do petog gema, a onda Argentinac pravi brejk.

Pokušao je odmah Fedeks da ga pritisne i vrati istom mjerom, ali se Delpo sjajno branio. Taj brejk mu je bio dovoljan da osvoji prvi set.

Mogao je Del Potro odmah na startu drugog seta da oduzme servis protivniku, ali Švajcarac je odbranio dvije brejk prilike. Do kraja seta obojica su bili sigurni na svom servisu, a Federer je zaprijetio u desetom gemu, međutim sada Argentinac spašava dvije brejk lopte, pa smo ušli u taj-brejk. Tamo je Federer bio uspješniji sa 10:8 i izjednačio u setovima.

Velika borba nastavljena je i u trećem setu. Čak ni brejk priliku nismo vidjeli do devetog gema, a onda Federer nakon prve prokockane šanse koristi drugu i dolazi do prednosti od 5:4. Međutim, Del Potro se ne predaje lako i iako je Federer imao tri meč lopte uspijeva da se izvuče i vraća brejk za izjednačenje. I odlučujući set je otišao u taj-brejk, a tamo je Del Potro bio uspješniji sa 7:2 i došao do titule na Indijan Velsu.