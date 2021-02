Sjajni Lajović preokretom do osmine finala Australijan opena

Srpski teniser Dušan Lajović plasirao se osminu finala Australijan opena pošto je poslije preokreta, nakon nešto više od tri sata igre, savladao Španca Pedra Martineza sa 6:7(6), 7:5, 6:1, 6:3.

Ducija očekuje duel protiv sedmog igrača svijeta, Aleksandra Zvereva, a i prije tog velikog iskušenja i okršaja, Lajović je ostvario svoj najbolji rezultat u Melburnu pošto je prošle godine zaustavljen na ovom stepeniku gdje je Martinez sklonjen sa puta.

Kao i svi teniski predstavnici iz te zemlje, Martinez je bio vičniji igranju na šljaci, ali je svakako u usponu na svim ostalim podlogama. Slične kvalitete ima kao Duci, dosta trči i prilično je sposoban da igra duge razmjene sa osnovne linije, pogotovo ako se radi o forhendu. Tako je bilo i na samom startu duela sa Lajovićem koji nije uspio da zaradi niti jedan gem na svom servisu bez muke i makar 30:30. Nije ni on zaostajao mnogo, prilično su se igrači trošili u svakoj igri, ali prvi do brejka je stigao Španac koji je zaradio tri prilike da oduzme servis našem predstavniku. Propustio je dve, ali ne i treću, tako da je imao priliku da pri svom uvodnom udarcu dođe do seta (4:5).

Ipak, nešto iskusniji Lajović nije dopustio da se to dogodi, spasao tri set lopte, a onda prvu brejk loptu u meču pretvorio u izjednačenje (5:5). Do taj-brejka niti jedan poen nije uzet na servis protivnika, tako da se pristupilo konačnoj borbi gdje je Duci poveo sa 3:0 odmah na startu, Martinez se vratio na 4:4. Spasio je srpski teniser dvije vezane set lopte, a onda kada je došao do obale, Martinez je napravio još jedan mini brejk i zaključio prvi set (6:7).

U vremenski skoro istom setu, Lajović je na startu došao do brejka i ljubomorno ga čuvao sve do momenta kada je trebalo da servira za set, a onda ga je ispustio. Martinez je u jedno osmominutnom gemu uspio da poravna i da zakuva situaciju, ali Duci nije dopustio da se uđe u još jedan taj-brejk za redom, već je uzvratio ribrejkom, a onda i potvrdom za izjednačenje (7:5).

Kakva je to furizona igra bila srpskog tenisera kojem je bilo potrebno samo nešto manje od 20 minuta da osvoji treći set. Čuvao je svoj servis kao oči u glavi, a na protivnikov je stalno pravio probleme, kao i brejkove koji su usledili u trećem (2:1), petom (4:1) i na kraju u sedmom gemu za korak bliže pobijedi. Snage u tom momentu na terenu su se totalno promijenile i Martinez je bio u teškom nokdaunu.

U četvrtom setu se samo čekao momenat kada će Martinez konačno da padne, ali se on nije dugo predavao, imao čak i jednu brejk loptu koja je mogla da produži duel. Ipak, ona nije iskorišćena od strane Španca, pa za to biva surovo kažnjen u gemu kada je servirao za opstanak. Druga brejk i meč lopta bila je zaključni udarac Ducija.

Srpski teniser će se za četvrtfinale prvog Gren slema u sezoni boriti protiv sedmog tenisera svijeta Aleksandra Zvereva koji je rutinski savladao Adrijana Manarina sa 6:3, 6:3, 6:1.

