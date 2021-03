Sjajni Medvedev pokorio Marsej i prestigao Nadala

Ruski teniser Danil Medvedev osvojio je titulu u Marseju, svoju desetu u karijeri, i sa stilom prestigao Rafaela Nadala na drugom mjestu ATP rang liste.

Medvedev je u finalu Marseja pobijedio Francuza Pjer-Iga Erbera poslije dva časa i 14 minuta borbe, po setovima – 6:4, 6:7, 6:4.

Rusu je ovo ukupno deseta, a prva titula ove sezone, nakon što je prethodno izgubio finale Australijan opena od Novaka Đokovića.

​I bez titule na ovom turniru, inače iz Serije 250, on bi od ponedjeljka bio drugi teniser planete, pošto je uspio da prestigne sada trećeplasiranog Nadala.

Ispred njega je sada samo Đoković, koji ima 12.007 bodova, naspram Medvedevovih 9.872.

Dvadesetpetogodišnjak iz Moskve je prethodno savladao Egora Gerasimova, Janika Sinera i Metjua Ebdena, a ovo mu je bila druga pobjeda u četiri međusobna susreta sa Erberom.

Medvedev je relativno rutinski osvojio prvi set, uz dva napravljena i jedan pretrpljeni brejk, ali su se stvari, mimo očekivanja, zakomplikovale u drugom dijelu igre.

On je poveo sa 4:2 u taj-brejku, ali je uslijedila velika serija agresivnog Francuza, koji je osvojio pet poena u nizu i izborio se za treći set.

Oba tenisera su na servisu bila izuzetno sigurna u odlučujućoj dionici meča. Poslije početnih udaraca se rijetko uopšte i igralo, ali se sve promijenilo u desetom gemu.

Medvedev je iskoristio blagi pad u nivou igre Erbera, došao do dve vezane meč lopte i iskoristio prvu.

Danilu je, pored 250 bodova, pripao i ček na 27.615 evra.

