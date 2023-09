Sjajno: Pogledajte kako imitira Đokovića i druge tenisere (VIDEO)

Na platformi X pojavio se video u kojem momak po imenu Stelios Gkontsaris imitira neke od najboljih tenisera svijeta i to, na osnovu odziva koji je dobio, radi izuzetno uspješno.

Među teniserima koje kopira nalazi se i Novak Đoković. Naime, ovaj mladić je uspio sa velikim uspjehom da ''skine'' njihovu mimiku, gestove, pokrete te samu tehniku prilikom izvođenja određenih udaraca, što je posebno izazvalo oduševljene kod teniskih fanova.

Sudeći po komentarima, ali i podjelama koje je ovaj video dobio, zasigurno je to urađeno na zavidan način.

OMG how have I only seen this now, this is utterly brilliant and a must watch! @andy_murray @DjokerNole @rogerfederer @RafaelNadal @NickKyrgios @stanwawrinka @delpotrojuan @domithiem Stelianos Gkontarsaris You Tubepic.twitter.com/95GUAYqYG5