Skandal na meču u Americi, navijači napali Troickog: "Ovo je Njujork, a ne j***na Srbija!"

Veliki skandal dogodio se tokom meča prvog kola kvalifikacija za US open između Hamada Međedovića i Borne Goja.

U pauzi između drugog i trećeg seta došlo je do verbalnog sukoba dvojice američkih navijača sa Hamadovim trenerom Viktorom Troickim.

Amerikanci su provocirali Međedovića, konstantno dobacivali tokom meča, pa je Troicki riješio da im skrene pažnju na neprimjereno ponašanje, prenosi Kurir.

To im se nije dopalo, pa su se okomili na bivšeg srpskog tenisera. Jedan od navijača nazvao Troickog "j**enim klovnom" i poručio mu: "Ovo je Njujork, a ne j**ena Srbija!"

Viktor je uspio da se iskontroliše, nije reagovao na sramne provokacije, a američki navijači su zbog skandaloznog ponašanja izbačeni sa tribina.

Nažalost, srpski teniser Hamad Međedović nije uspio da zabilježi pobjedu na ovom meču. Srbin je zaustavlje u prvom kolu kvalifikacija za US open, pošto je bolji od njega bio Borna Gojo sa 7:5, 6:7, 6:4.

Well, a really crazy incident just happened in which a few fans got into with Viktor Troicki, who is backing Hamad Medjedovic, before this final set with Borna Gojo. It really was NOT a good look at all. Thankfully no brawl started. #usopen pic.twitter.com/4GX4x8JiRO