Skandal na pomolu: Direktor turnira u Dubaiju želi lakši žrijeb za Federera

Još se nisu zaboravile ni optužbe Žilijena Benetoa kako Rodžer Federer uživa povlastice pri žrijebu na Australijan Openu, a na pomolu je novi skandal.

Rodžer Federer će na turniru u Dubaiju, koji je na programu od 25. februara do 3. marta biti prvi nosilac, a problem je što je direktor turnira Salah Tahlak rekao kako želi da Švajcarac ima najlakši mogući žrijeb kako bi došao do osme titule na ovom takmičenju.

U najmanju ruku, čudna izjava, koja na neki način ukazuje da bi moglo da dođe do favorizovanja Švajcarca u odnosu na ostale učesnike. To svakako neće naići na pozitivan odjek, bez obzira na želju svih da Federer konačno osvoji jubilarnu stotu titulu u karijeri.

"Za Rodžera, Dubai je važan jer je prvu zvaničnu titulu osvojio u Milanu, na turniru čiji je glavni sponzor bio Dubai Djuti Fri. Uvijek je bila snažna veza između Rudžera i Dubaija, tako da je lijepo što nam se opet vratio. Nadam se da će mu žrijeb u narednu subotu pomoći, jer ako dođe do finala i osvoji tirnir, to će mu biti osmi pehar u Dubaiju i stoti u karijeri. Biće to magičan momenat, ali i nešto o čemu će se pričati da je ostvario baš u Dubaiju", rekao je Tahlak.

Naravno, ovakve izjave izazvale su lavinu komentara na društvenim mrežama.

"Teniski zvaničnici više i ne kriju kome su naklonjeni", prokomentarisao je jedan teniski navijač na Twitteru.

Drugi je rekao kako se "pretvara da je u šoku", dok je neko komentarisao riječima "pomozite mu, kao da on nije sam u stanju da osvoji turnir".

Kako god bilo, Federer će igrati od 25. februara u Dubaiju, a da li će stići do titule i kakav će mu biti žrijeb, znaće se uskoro.

