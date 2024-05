Skandal na turniru u Rimu: Protesti prekinuli meč (VIDEO)

Meč između Sorane Kirstee i Medison Kiz prekinut je zbog upada navijača na teren tokom drugog seta.

Pri rezultatu 6:2, 3:1, 15:0 za Amerikanku, dvojica navijača su ušla na teren.

Jedan od njih je prišao mreži, prije nego što su radnici obezbjeđenja reagovao i sklonili ga odatle.

Teniserke su nakon nemilog događaja otišle u svlačionicu.

S vremena na vrijeme ovakvi protesti se događaju na terenima širom svijeta, često i na Grend slemu.

Incident during Cirstea-Keys, two protesters on courts throwing confetti. #wta #tennis #ibi pic.twitter.com/fGSYFvnfrr