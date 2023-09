Skandal u Dejvis kupu: Amerika izgubila meč zbog divljanja na terenu (VIDEO)

Velike borbe vode se u Dejvis kupu za odlazak na finalni turnir u Malagi, a u grupi koja se igra u Splitu došlo je do incidenta koji je izazvao Fransis Tijafo.

Amerikanac i 11. teniser svijeta je jurio zaostatak koji je njegova ekipa imala u meču protiv Nizozemske poslije poraza Tomija Pola od Botika van de Zandšulpa (7:6, 6:2).

Tijafo je igrao protiv 24. igrača na svijetu, Talona Grikspora i izgubio je prvi set sa 6:3, a dobio drugi u taj-brejku sa 9:7.

Uslijedila je drama u trećem setu gdje je u taj-brejku Nizozemac poveo sa 5:2 i odservirao as koji je dosuđen kao aut.

Tijafo je bio na loptici, ali je nije prebacio na drugu stranu, da bi poslije čelendža i evidentno dobre lopte poen bio dodijeljen Griksporu.

To je bilo 6:2, a onda je Tijafo potpuno podivljao.

"Kako je juče u ovakvoj situaciji poen ponovljen, a sada je dodijeljen njemu?!", drao se na sudiju i potom počeo da udara reketom o teren.

Zbog toga mu je izrečena sankcija oduzimanjem poena, kojim je Grikspor sa 6:2 došao do 7:2.

Time je dobio treći set, ujedno time dobio i meč, a samim tim je i Nizozemska došla do pobjede nad Amerikancima, jer je stigla do nedostižnih 2:0 pred meč dublova.

U parovima su Amerikanci smanjili na 2:1, pošto su Radživ Ram i Ostin Krajiček savladali Matvea Midelklopa i Veslija Kolhofa sa 6:7(5), 7:6(3), 6:3.

CRAZY drama to finish Tiafoe and USA lose the match and tie to a POINT PENALTY!#DavisCup pic.twitter.com/3ZNjxhL0vF