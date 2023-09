Skupljačica loptica opisala iskustvo s Ivaniševićem

Pred nama je hrvatska splitska grupa Dejvis Kupa, od 12. do 17. septembra na Gripama će igrati Hrvatska, SAD, Nizozemska i Finska.

Sasvim je sigurno da nas čeka niz zanimljivih trenutaka i mečeva, poena.

A kad je o tome riječ, nema ravnoga splitskom asu Goranu Ivaniševiću. Jedna od takvih dogodila se i tokom finala ATP turnira u Kvinsu 15. juna 1997. godine. Goranov je suparnik bio Australijanac Mark Filipusis, a u trenutku kada "Zecu" baš ništa nije išlo od ruke, reket je predao skupljačici lopti, tada 14-godišnjoj Ejmi Danton Klark.

Preplašena djevojčica se sabrala i odigrala nekoliko poena s Australijancem, a 25 godina kasnije se vratila u Kvins te opisala šta se dogodilo.

"Prvo sam pomislila da me zamolio da mu pridržim reket. Onda sam shvatila da se radi o nečem drugom. Uhvatila me panika. Smrznula sam se. Počeo me moliti da ga uzmem, a meni je bilo u glavi da će se sve završiti ako samo budem mirno stajala. Pogledala sam okolo i vidjela svoje prijatelje kako mi govore da odem na teren. Bilo je to ludo iskustvo" rekla je Ejmi koja je se na 20. godišnjicu tog događaja našla pokraj Marina Čilića, koji je te godine zaigrao u finalu.

Čilić je to finale 2017. izgubio od Španca Felisiana Lopeza sa 6:4, 6:7 (2), 6:7 (8), ali iduće je godine na istom mjestu osvojio turnir pobijedivši ni više ni manje nego Novaka Đokovića sa 5:7, 7:6 (4), 6:3.

Ivanišević je to svoje finale protiv Filipusisa izgubio sa 7:5, 6:3, prenosi "Slobodna Dalmacija".