Sladoled i šetnja: Nole sa porodicom uživao u Beogradu (VIDEO)

Polako, ali sigurno se bliži početak Mastersa u Monte Karlu na kojem će učešće uzeti i najbolji teniser svijeta Novak Đoković.

U posljednjih sedam dana on je trenirao na Košutnjaku, gdje se "naoštrio" za povratak na teren prvi put nakon Indijan Velsa.

Međutim, Novak je odlučio da se maksimalno odmori i napuni baterije u Beogradu i iskoristio je lijepo vrijeme koje vlada u srpskoj prestonici ovih dana i gotovo ljetnje temperature vazduha od oko 30 stepeni.

On je zajedno sa Tarom i Stefanom i suprugom Jelenom šetao ulicama Beograda i jeo sladoled, a već tokom večeri je otputovao za Monte Karlo, gdje sada polako, ali sigurno nastavlja da brusi formu za turnir.

Uz Noleta je kao trener bio Nenad Zimonjić a sa druge strane mreže je bio Danac Holger Rune.

Novak Djokovic and Holger Rune practising on the courts at Monte Carlo today Rolex Monte Carlo Masters IG pic.twitter.com/aQzfz3eUaw