Slavni teniser prozvao Đokovića, Jelena mu brzo začepila usta

Na ovogodišnjem US Openu igrači se žale na visoke temperature koje im otežavaju uslove igranja.

Dok im je slavni Boris Becker pokazao podršku putem društvenih mreža, drugi bivši vrhunski tenisač, Džimi Konors, ne dijeli njegovo mišljenje.

"Bilo je vruće? Kad bih imao šansu igrati za tri i pol miliona dolara, igrao bih u podne usred Sahare. Idealni uslovi su samo dio igre, izađite tamo i dajte sve od sebe. Sretno, igrači", napisao je Konors na Twitteru.

Njegov je komentar, čini se, ubo u oko suprugu Novaka Đokovića pa mu je odlučila začepiti usta.

This quote seems applicable here given how I felt yesterday just being seated there. It was brutal! “Don’t spend all your health looking for wealth.”

Now I’m sure your perspective as a champion is quite different and I respect that, but I wonder where is the limit? https://t.co/3wOVoXg5fY