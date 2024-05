Snimak iz drugog ugla: Pogledajte kako je Đoković pogođen u glavu

Najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću sanirana je posjekotina koju je zadobio od udarca flašom poslije pobjede nad Korentanom Muteom (2:0) na startu Mastersa u Rimu, ali je zbog mučnine i vrtoglavice otkazao konferenciju za medije.

Kako prenosi Skaj sport, Đoković je napustio "Foro Italiko" i već je u hotelu.

Nakon incidenta pojavio se prvi snimak nemile situacije sa Mastersa u Rimu:

Organizatori su u međuvremenu zvanično saopštili da je Đokovića, dok je davao autograme poslije meča, pogodila flaša koja je ispala iz ranca djeteta koje je čekalo na potpis najboljeg tenisera svijeta.

Kasnije je na drušvenim mrežama objavljen je i video iz drugog ugla gdje se bolje vidi kako je došlo do incidenta.

The @InteBNLdItalia team showcases a video showing that the Djokovic case was ‘’an accident’. #Djokovic pic.twitter.com/IX6T4ihEVK