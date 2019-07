Soderling: Nole može da obori Federerov rekord, ali samo ovako

Bivši teniser Robin Soderling je govorio o šansama Novaka Đokovića da stigne Rodžera Federera po broju osvojenih Gren slem trofeja.

On je istakao da je srpskom teniseru za taj poduhvat neophodno da izbjegne bilo kakve zdravstvene probleme.

"Znate da je imao teško vrijeme prije dvije godine. Sa druge strane, Rodžer nije imao ozbiljniju povredu i u mogućnosti je da igra bez obaziranja na takve probleme, tokom cijele karijere, osim onog momenta kada je imao operaciju koljena", naveo je Soderling.

On je dodao i da je Đoković sposoban da stigne Federerov rekord.

"Novak može to da uradi, ali mora da ostane zdrav i na vrhu forme još mnogo godina. To neće biti lako, ali će biti interesantno vidjeti ishod. Rodžer i dalje pokazuje da može da osvoji velike turnire, bez obzira na to što uskoro puni 38 godina. To je impresivno", rekao je Soderling.

Istakao je i da je Federerova karijera daleko od gotove.

"On bi mogao da igra na vrhunskom nivou još tri, četiri godine. To je nevjerovatno", rekao je Soderling.

