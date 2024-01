Šok: Dala otkaz treneru jer se zabavljao sa rivalkom?

Naomi Osaka je postala velika zvijezda kada je radila sa Sašom Bajinom, njemačkim trenerom srpskog porijekla. Sa njim je osvojila prve dvije gren slem titule, u Njujorku 2018. i Melburnu 2019, sa njim je postala i prva teniserka svijeta.

A onda je, ubrzo po osvajanju Australijskog opena, došlo do šokantnog razlaza. Japanka je dala otkaz stručnjaku sa kojim je postigla ogromne uspjehe, a pravog objašnjenja nije bilo.

Sada je Ben Rotenberg, poznati američki novinar, u biografskoj knjizi o Osaki, otkrio koji je razlog bio. Bajin se, navodno, u to vrijeme zabavljao sa jednom drugom teniserkom i često je nju dovodio da trenira sa Naomi, iako je po kvalitetu znatno slabija. Običaj u vrhunskom ženskom tenisu je da onima najboljima sparinguju muškarci, jer njihove koleginice ne mogu da izdrže tempo.

Do Osake su došle glasine da Bajin dovodi tu teniserku jer je u vezi sa njom. Nedjelju dana je tinjalo nepovjerenje među njima, jer je on negirao te priče. A onda je Naomi direktno pitala Sašu da li je to tačno i kada je potvrdio, rekla mu je da je povjerenje među njima narušeno i dala mu otkaz.

Tako je napisao Rotenberg, a malo je vjerovatno da se nije tako dogodilo. Iako poznat po često pretjerano kritičkim komentarima na račun Novaka Đokovića, on je ozbiljan novinar koji ne bi sebi dozvolio da nešto izmisli.

Bajin je rođen u Minhenu, porijeklom je iz Arandjelovca. Kao mlad igrač, poslije ne mnogo uspješne karijere, preselio se u sparing partnere. Prvi veliki zadatak, koji ga je i proslavio, bio je rad sa Serenom Vilijems. Na toj poziciji je zamijenio Jovu Savića, člana stručnog štaba srpske reprezentacije u Dejvis kupu.

Osam godina je radio sa vjerovatno najboljom teniserkom svih vremena, sve dok na poziciju njenog trenera nije došao Patrik Muratoglu. Francuz je iskoristio svoj autoritet da za sparing partnera dovede zemljaka iz svoje Akademije.

Bajinu je ovaj otkaz dobro došao jer je sve više radio kao trener a sve manje kao sparing partner. Poslije Viktorije Azarenke i Sloun Stivens priključio se štabu Karoline Voznijacki gdje je bio i asistent trenera, ali kako je glavni trener bio njen otac, bivši fudbaler, Saša je imao važnu ulogu. Dankinja je u finišu 2017. osvojila završni Masters, ubrzo su im se putevi razišli i uslijedio je poziv Osake.

Saša je posljednjih sezona radio sa Karolinom Pliškovom koja je u tom periodu odigrala jedno finale Vimbldona, ali je izgubila od Ešli Barti. Trenutno je bez angažmana.

Bajin je te godine kada je Osaka izbila u prvi plan bio proglašen za trenera godine.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.