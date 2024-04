Šok u Monte Karlu: Branilac titule eliminisan od 46. igrača planete

Branilac titule na Mastersu u Monte Karlu, Rus Andrej Rubljov, eliminisan je već u drugom kolu pošto je od njega u dva seta bio bolji Australijanac Aleksej Popirin (6:4, 6:4).

Popirin, koji je trenutno 46. na ATP listi, napravio je iznenađenje i poslije sat vremena i 40 minuta savladao je Rubljova, piše Kurir.rs.

Australijanac je u prvom setu osvojio brejk u trećem gemu, a kasnije je sigurnim servisima stigao do 6:4.

Djelovalo je da će se Rubljov vratiti u meč pošto je u drugom setu prvi stigao do brejka (1:3), ali je Popirin pojačao ritam, dva puta oduzeo servis ruskom teniseru i ponovo slavio sa 6:4, a dobio je i ovacije Karlosa Sajnca koji je bio u publici.

Alexei Popyrin receives a standing ovation from @CarlosSainz55 after his big win #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/S7fAhe6ubV