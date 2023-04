Šok u Monte Karlu: Đoković izgubio od Musetija

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković eliminisan je u osmini finala masters turnira u Monte Karlu pošto je poražen od italijanskog tenisera Lorenca Musetija sa 2:1 u setovima (6:4, 5:7, 4:6).

Meč je trajao dva sata i 56 minuta.

Novak je okršaj započeo prilično sigurno, prvi je i uzeo brejk u četvrtom gemu, ali je već u narednom 21. teniser svijeta uzvratio istom mjerom i smanjio zaostatak.

Nije to bilo sve od brejkova, Đoković je uzeo i šesti gem na servis svog rivala koji je nakon toga uspio da spasi tri set lopte i oduzme mu gem.

Presudan je bio 10. gem u kojem Museti nije uspio da se vrati, pa je Srbin osvojio set iskoristivši treću set-loptu u posljednjem gemu.

Lorenzo Musetti takes out World No. 1 Novak Djokovic in Monte Carlo! pic.twitter.com/eZJDmac0uR

Drugi set bio je još uzbudljiviji.

Ređali su se brejkovi na obje strane, tek je Đoković u petom gemu trijumfovao servirajući lopticu, ali Italijan nije odustajao, pa je uspio i da izjednači na 4:4. Napravio je potom dva uzastopna brejka i iskoristivši prvu set loptu izjednačio rezultat.

Početak trećeg seta obilježio je prekid koji je trajao sat vremena zbog jake kiše, nakon čega je sve išlo po Novakovom planu sve do sedmog gema u kojem je Museti napravio brejk.

UNBELIEVABLE SCENES Musetti with the biggest win of his career over Novak Djokovic in Monte Carlo!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/5vePJsVwOA