Šok u Parizu: Medvedev eliminisan u drugom kolu

Australijski teniser Aleksej Popirin plasirao se u osminu finala Mastersa u Parizu, pošto je u drugom kolu pobijedio Rusa Danila Medvedeva 6:4, 2:6, 7:6 (7:4).

Meč je trajao dva sata i 31 minut. Popirin je 24. teniser svijeta, dok se Medvedev nalazi na petom mjestu ATP liste.

Ovo je bio četvrti međusobni duel australijskog i ruskog tenisera, a prvi trijumf Popirina, koji će u osmini finala igrati protiv pobjednika meča između Rusa Karena Hačanova i Đovanija Mpetšija Perikara iz Francuske.

Plasman u osminu finala izborio je i Bugarin Grigor Dimitrov, koji je savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija 6:7 (9:11), 6:3, 7:5.

Dimitrov će se u osmini finala igrati protiv Francuza Artura Rinderkneha, koji je pobijedio Amerikanca Aleksa Mikelsena 7:6 (8:6), 7:6 (9:7).

Masters u Parizu se igra za nagradni fond od 5.950.575 evra.

