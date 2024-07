Mari završava karijeru

Ovog jutra stigla je vijest koja se čekala od Endi Marija. Naime, nešto o čemu se spekulisalo sada je dobilo potvrdu.

Britanca već duže vrijeme muče brojne povrede, mislilo se da će imati snage da izdrži čitavu sezonu, no tijelo ipak neće izdržati.

Mari je na svom X profilu objavio da će Olimpijske igre u Parizu biti njegov posljednji profesionalni turnir u tenisu te će se poslije ''grada ljubavi'' njegova karijera završiti.

Arrived in Paris for my last ever tennis tournament @Olympics Competing for have been by far the most memorable weeks of my career and I’m extremely proud to get do it one final time! pic.twitter.com/keqnpvSEE1