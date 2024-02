Šok za Alkaraza: Španac morao da preda meč (VIDEO)

Najbolji španski teniser Karlos Alkaraz zbog povrede skočnog zgloba morao je da preda meč prvog kola u Rio de Žaneiru protiv Tijaga Monteira.

On je zapravo odigrao samo dva poena u ovom meču, a onda je morao da se povuče jer je povrijedio zglob. Nezgodno je stao i izvrnuo ga, probao je da nastavi, ali se na snimku vidjelo da je zgob odmah otekao, pa je Španac bio prinuđen da odustane.

Alcaraz ankle roll on the second point of the match #RioOpen pic.twitter.com/eWdImlxd4Z