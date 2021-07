Šokantna kolumna: Đoković je vjerovatno GOAT, ali mrzim ga kao fašistu

O najboljem teniseru svijeta Novaku Đokoviću posebno se priča poslije Vimbldona, gdje je osvojio 20. Gren slem trofej.

Poslije osvajanja šestog Vimbldona i 20. GS trofeja, Novak se izjednačio na vječnoj listi sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom, pa sada više Španac i Švajcarac teško da imaju šta protiv njega u GOAT trci.

Sada se javljaju razni stručnjaci iz teniskog svijeta, a posebno se ističe jedna kolumna sa "Sportskeeda" portala.

Autor je indijski novinar Šajam Kamal i naziv teksta je "Zašto ne mogu da navijam za Novaka Đokovića".

"Da moram da izaberem jednog igrača da igra tenis za moj život, ne bih izabrao Đokovića, čak i da znam da mi je to jedina šansa da ostanem živ", objašnjava Kamal i nastavlja:

"I pored svega, moram da priznam da je Đoković vjerovatno najbolji teniser svih vremena, iako još traje ta debata. Mrzim ga kao da je fašista. Zašto? Zato što je njegova majka Dijana 2008. godine rekla 'kralj je mrtav, živio kralj', kada je Đoković pobijedio Federera u Australiji 2008. godine. Kada sam 13 godina kasnije vidio da je njegove ime ponovo na zidu na Vimbldonu, sjetio sam se sa kolikom ga strašću mrzim. Ali, on je i dalje ovdje. Bolji je od Nadala i Federera. Sve ima bolje od njih, sve je na njegovoj strani. Kako je postao najbolji? Vidjeli ste u finalu Vimbldona, posljednji poen. Igrao je 11 udaraca na 2:1 u setovima i 5:3 protiv jednog Matea Beretinija i čekao je da on pogriješi. To je dobar potez, ali ko voli takav tenis? Dugo sam razmišljao zašto ga toliko mrzim. Vjerovatno zbog hladnokrvnosti i tog 'mrtvog' stila. Ako ste navijač Nadala i Federera imate šta da volite. Ovako... Jeste on najbolji i previše je dobar da bi bili uzbuđeni oko njega. Nepobjediv je. Ako zvučim ogorčeno, to je zato što jesam", stoji u kolumni, prenosi "B92".

(B92)