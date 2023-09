Šokantno svjedočenje: Trener me je silovao tri puta dnevno

Priče o trenerima koji su godinama zlostavljali maloljetne sportiste nažalost nisu više rijetki slučajevi a traumatično iskustvo doživjela je bivša teniserka Anželik Koši koja je na suđenju otkrila da ju je Endrju Gedes silovao tri puta dnevno i ukupno 400 puta tokom dvije godine dok je trenirala kod Francuza.

Košijeva je počela da trenira kod Gedesa 1999. godine kada je imala 12 godina i kaže zlostavljanje je bilo svakodnevno tokom njenog boravka u teniskom kampu.

"To je počelo za manje od dva ili tri mjeseca. Rekla sam mu: 'Ne, ne treba, nije u redu, ne želim', a on mi je odgovorio: 'Znaš da se to ponekad dešava u odnosima između trenera i učenika, provodimo dosta vremena zajedno. To je normalno" - počela je priču bivša teniserka i ispričala je potresne detalje:

"Proživjela sam najgore dvije sedmice u svom životu. Mnogo puta sam razmišljala o samoubistvu. Silovao me je tri puta dnevno. Prvu noć me je zamolio da odem u njegovu sobu, a ja to nisam uradila, a onda je on ušao u moju. Bila sam kao u zatvoru, nisam mogla da izađem kada sam htjela, a poslije sam morala da ostanem na mjestu gdje se to dogodilo".

Navela je da se u svijetu tenisa i te kako znalo da njegovo ponašanje prema mladim devojkama "nije normalno" i da je bilo još devojaka koje su se žalile.

Košijeva je tada objasnila da je bila ucijenjena da misli da je dobila sidu od trenera i da je predsjednik teniskog kluba bio svjestan Gedesovog ponašanja, ali je nastavio da radi sa njim jer je bio talentovan teniski trener.

"Između 13. i 18. godine živjela sam misleći da imam AIDS. Kada se jedna devojka požalila predsjedniku da se neprimjereno ponašao prema mladim devojkama i da odgovara verbalnim i fizičkim nasiljem, odgovor je bio: 'Da, ali on nam donosi titule'", navela je ona tokom svjedočenja u postupku protiv Gedesa.

Prema rečima četiri devojke, Gedes ih je uslovljavao da prekinu vezu sa porodicama i prijateljima i silovao ih je u automobilu, svlačionicama i tokom treninga, a takođe je mlade devojke uvjeravao da je to "normalan odnos trenera i igračica".

Gedes je 2021. osuđen na 18 godina zatvora za seksualno zlostavljanje četiri djevojčice između 12 i 17 godina starosti.