Španac pred duel sa Đokovićem: Nije u formi, vidim šansu

Španski teniser Roberto Karbaljes Baena probaće da iskoristi činjenicu da Novak Đoković nije baš u najsjajnijoj formi.

Duel dvojice igrača, treći međusobni, zakazan je za četvrtak (ne prije 15.00) na stadionu "Filip Šatrije" u Parizu.

"Čini mi se da nije u formi, barem ja to tako vidim. Rijetkost je da dođe na ovaj turnir, a da još nije osvojio nijednu titulu ove godine, to je važan podatak. Ipak, takođe je i tačno da nije isto igrati s Đokovićem na turniru iz serije 500 recimo, gdje može malo da spusti gard i na Grend slemu, koji su mu najveći ciljevi. Ipak, probaću da iskoristim to što je u nešto slabijoj formi", rekao je Karbaljes Baena.

Upitan je i kako pobijediti Đokovića, koji je od njega bolji bio 2019. na US openu, te 2023. na Australijan openu, oba puta sa 3-0 u setovima.

"To ne znam. To treba pitati nekoga ko ga je pobijedio. On je najkompletniji igrač od svih sa kojima sam se sastao. Kada igra dobro, ne vidiš niti jednu rupu. S druge strane, nekada bude malo nestabilniji na mentalnom planu, pa možda i dobiješ neku šansu. Potrudiću se da mu otežam od prvog poena, pa da vidim ukazuje li se prilika", dodao je 31-godišnjak sa Tenerifa, prenosi b92.

Đoković izaziva strahopoštovanje kod svih rivala, bez obzira u kakvoj formi se nalazio.

"Ne znam je li zastrašujuće, ali mnogo ga poštujem. Trenutno je najbolji igrač svih vremena po brojevima, i to je zaradio velikim trudom. Ali da budem iskren, bio sam nervozniji pred meč prve runde sa Lestijenom, nego sad pred Đokovića. Moram da izađem na teren rasterećen i da probam da iskoristim priliku ako mi se ukaže", istakao je Španac.

Bolji iz ovog duela u trećem kolu se ukršta sa parom Monfis – Museti.

