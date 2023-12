Španska legenda: Slijedi pad Đokovićeve dominacije

Novak Đoković će biti favorit za jedanaestu titulu na Australijskom openu, ali neće biti jedini. Tako šanse na prvom gren slemu u 2024. procjenjuje Aleks Koreča, bivši šampion završnog Mastersa i broj 2 na svjetskoj listi.

"Mislim da će ovo biti jedan od najneizvesnijih turnira u Melburnu poslednjih godina", objašnjava Španac, inače komentator na Eurosportu.

"Sada imamo nekoliko igrača koji mogu veoma dobro da odigraju ovaj turnir, jer su na sjajnom nivou, i fizičkom i igračkom. Oni sazrijevaju, sve su jači".

Koreča dodaje da je nekoliko mladih tenisera dostiglo nivo na kome vjeruju da mogu da osvoje titulu na gren slemu, na tri dobijena seta. Do sada je samo Karlos Alkaraz od tenisera koji su tek izašli iz tinejdžerskog doba uspio da trijumfuje, i to dva puta. I Danil Medvedev ima jednu titulu, ali on je već srednja generacija.

"Prvi put imamo mlade tenisere koji mentalno dolaze do tog nivoa, prvi put veruju da mogu da slave na ovakvim takmičenjima, da izdrže tako jak tempo u dužem periodu", objašnjava Koreča.

A potom dodaje:

"Do sada su oni najčešće posle tri-četiri meča na gren slemovima već bili iscrpljeni. Zato i očekujem da ovo bude jedan od najneizvjesnijih Australijskih opena u posljednjim godinama".

Naravno, on u prvi plan ističe Alkaraza koji je već dokazao da može da savlada Novaka u veoma važnom meču, kao što je bilo ljetos u finalu Vimbldona:

"Karlos je već spreman za velika djela. Siguran sam da će Janik Siner biti takođe spreman. Danil Medvedev, Aleksander Zverev, Holger Rune i Andrej Rubljov takođe dobro igraju", dodaje Koreča koji je i dva puta izgubio finale Rolan Garosa.

Španac kaže da će zato Srbinu biti teže naredne godine i na ostalim velikim turnirima:

"Za mene bilo veliko iznenađenja ako Novak osvoji Golden slem dogodine, sva četiri gren slema i zlato na Olimpijadi. Ove godine je bio blizu osvajanju Gren slema ali je izgubio finale Vimbldona od Alkaraza. Uvjeren sam da se on nada pobjedama, ali je i svjestan da će biti sve teže i teže".

Koreča je svojevremeno radio sa Olgom Danilović i bio joj mentor. Bio je i selektor Španije u Dejvis kupu.

Australijski open počinje u nedjelju, 14. januara i prvi put će trajati 15 dana.

