Španski mediji tvrde da Nadal boluje od misteriozne bolesti kostiju

Španski mediji danas su plasirali do sada nepoznatu vijest, da se Rafael Nadal, drugi teniser svijeta, bori sa misterioznom bolešću.

Španca su kroz cijelu karijeru pratile povrede, koljena su mu slaba tačka. Među španskim novinarima je jedno vrijeme kolala priča da Nadal ne može da vozi auto kada se završi sezona, jer ima nesnosne bolove u koljenima, prenosi Blic.

Elem, na Iberijskom poluostrvu se pojavila informacija da Nadal boluje od Miler-Vajsove bolesti koja napada kosti stopala, odnosno središnji dio tog dela tijela, što izaziva veliki bol pri pokretima!

Kako navodi "Sage journals", Nadal je još davno saznao da boluje od ove bolesti, pošto su ljekari njegove povrede iz 2005. povezali upravo sa tim.

Ipak, kako je on tada bio daleko mlađi, nisu mogli da otkriju to prije nego što se bolest manifestovala na stopalu slavnog španskog tenisera. Teško je zaključiti da se radi o ovoj bolesti dok je u ranoj fazi. Doktori postanu sigurni tek kada ona napreduje. Bol se pojavljuje u središnjem i zadnjem dijelu stopala, ti dijelovi oteknu, a bol se zatim prenosi gore, preko skočnog zgloba do kolena. Dok pacijent hoda ili trči, situacija se pogoršava, pričaju ljekari za španske medije, a prenosi Mondo.

Misteriozna bolest koja je dugo prisutna, ali se kasno "otkriva" na primjeru iz Španije uglavnom pogađa domaćice i fizičke radnike, mada je primjetno i da se veliki broj oboljelih u ranoj fazi života bavio nekim sportom. "Researchgate.net" je definiše je kao neobično stanje nejasne etiologije, koje karakteriše kompresija bočnog dela tarzalne navikularne kosti. (Uz to – prate je hronični bolovi u središnjem dijelu stopala. Kako je pokazala praksa, češće pogađa žene i to one u starosnoj grupi četvrte do šeste decenije).

Ukoliko se bolest ne shvati ozbiljno, pogoršanjem situacije može doći i do preloma kosti stopala, što zahtijeva dugotrajan oporavak. Za ovu fazu Nadalove karijere to bi bila katastrofa, jer pred njim nema još mnogo vremena u vrhu svjetskog tenisa, pa bi duga pauza dala priliku mnogim mladim teniserima da ga prestignu na ATP listi.

Kao jedan vid ublažavanja bolova napominju se specijalno dizajnirana obuća sa posebnim ulošcima koji su prilagođeni kostima stopala, odnosno njihovom prirodnom položaju.

Do sada smo imali informacije samo o Rafinim bolovima u koljenu, ali se ispostavlja da su povrede nastale u tom zglobu samo posljedica. Nadal od djetinjstva ima probleme sa stopalima, što se kasnije prenelo, surovim treninzima, mečevima i konstantnim trčanjem po šljaci, na ostale dijelove tijela.

Tokom prethodnih nekoliko dana Rafael Nadal je otkazao dva turnira na kojima je trebalo da učestvuje, a pitanje je kada ćemo ga naredni put vidjeti na terenu Kako se bliži njegov omiljeni dio sezone, turniri na šljaci, možda će igrati tek za mjesec dana.