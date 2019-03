Španski teniser se srušio usred meča

Španski 19-godišnji teniser Nikola Kun srušio se za vrijeme meča protiv Miše Zvereva. Bile su to šokantne scene, Zverev je odmah došao do njega kako bi mu pružio pomoć.

Bespomoćno je ležao na terenu u suzama, a onda su ga uspjeli okrenuti i podići. Uz pomoć trenera jedva je izašao s terena, a publika ga je podržala snažnim aplauzom.

Situacija se dogodila kad je Kun krenuo na jednu kraću loptu i prije nego što je stigao do nje, iznenada se srušio na trbuh. Pretrpio je jake grčeve u leđima, toliko jake da se nije mogao ni okrenuti. Trener je prvi stigao do njega.

Mladi Španije 255. na ATP listi, a ovaj meč je morao predati kod rezultata 6:4, 5:7, 2:2.

Tennis can be a BRUTAL sport 2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola #MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre