Spektakl zagarantovan: U Banjaluci osvajači 25 GS i 158 ATP titula

ATP turnir serije 250 Srpska open, koji se narednog mjeseca održava u Banjaluci, biće istinski spektakl, ali i jedan od najvećih sportskih događaja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, što potvrđuje lista učesnika o kojoj se do sada na ovim prostorima moglo samo sanjati.

Osim trenutno drugog igrača svijeta i po mnogima najboljeg tenisera ikada, Srbina Novaka Đokovića, potvrđeno je da u Banjaluku stižu svjetski broj sedam Rus Andrej Rubljov, Hrvat Borna Ćorić (ATP 20), Srbin Miomir Kecmanović (35), Nizozemac Talon Grikspor (36), Francuz Rišar Gaske (40), Čeh Jirži Lehečka (44), Francuz Bendžamen Bonzi (49), Slovak Aleks Molčan (56), Srbin Laslo Đere (56), Francuz Gregor Barere (65), Argentinac Federiko Korija (67), srpski teniseri Dušan Lajović (76) i Filip Krajinović (77), Švajcarac Sten Vavrinka (87), Peruanac Huan Pablo Varilas (88), Italijan Fabio Fonjini (91), Australijanac Aleksej Popirin (93), Italijan Marko Čekinato (95)...

Više nego impozantna lista svjetski poznatih imena boriće se od 16. do 23. aprila u Banjaluci za 250 ATP bodova, a kada se pogleda šta su sve pomenuti igrači osvojili u karijeri, nema sumnje da će ovaj događaj biti zlatnim slovima upisan u istoriju tenisa, ali i sporta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.

U pitanju je 25 grend slem kruna i 158 ATP titula, od čega, očekivano, najveći broj pripada upravo prvom nosiocu banjalučkog turnira Novaku Đokoviću. Nole je vlasnik 22 grend slema i čak 93 ATP titule, a osim njega, jedino Vavrinka može da se pohvali da je slavio na najvećim turnirima svijeta.

U svojoj vitrini ima trofeje sa Australijen opena 2014, Rolan Garosa 2015 i US opena 2016. Slavni Švajcarac je u to vrijeme igrao i najbolji tenis, a zanimljivo je da je do trofeja o kojima sanja svaki teniser došao pobijedivši u finalima Rafaela Nadala i Novaka Đokovića.

Od Španca je bio bolji 2014. u Australiji, a od Đokovića u Francuskoj i SAD. Svojevremeno treći reket svijeta ima i 16 ATP titula, isto koliko ima i Rišar Gaske, bivši reket broj sedam iz 2007.

Gaskeov najbolji ATP rejting sada drži Rus Andrej Rubljov, a drugi nosilac Srpska opena je u karijeri osvojio 12 ATP turnira, te u tri navrata igrao polufinala grend slemova.

Treći nosilac je Hrvat Borna Ćorić, za sada pobjednik tri ATP turnira, a nakon njega slijede Miomir Kecmanović i Talon Grikspor na pozicijama pet i šest, koji imaju po jedan ATP trofej. Sedmi i osmi nosilac Jirži Lehečka i Bendžamen Bonzi još nisu osjetili slast trijumfa na nekom turniru ATP serije.

Nekadašnji svjetski reket broj devet Italijan Fabio Fonjini u Banjaluku stiže kao trenutno 91. na ATP rang-listi, ali ne treba zaboraviti da je u pitanju igrač sa 16 ATP titula, dok ih njegov zemljak Marko Čekinato ima tri. ATP pehar je dva puta podizao srpski teniser Laslo Đere, a po jednom njegov sunarodnik Dušan Lajović i Australijanac Aleksej Popirin.

Pored ovih 19 nabrojanih tenisera, u glavnom žrijebu će se naći četiri kvalifikanta, tri igrača sa specijalnim pozivnicama, te dva sa specijalnim izuzećem, tj. igrači koji će po potrebi iz kvalifikacija biti direktno ubačeni u glavni dio turnira.

Nosioci

Pozicija Igrač GS titule ATP titule ATP rang

1. Novak Đoković 22 93 2

2. Andrej Rubljov - 12 7

3. Borna Ćorić - 3 20

4. Miomir Kecmanović - 1 35

5. Talon Grikspor - 1 36

6. Rišar Gaske - 16

7. Jirži Lehečka - - 44

8. Bendžamen Bonzi - - 49