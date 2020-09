Sportisti u nevjerici nakon diskvalifikacije Đokovića

Brojni sportisti su u nevjerici zbog dikvalifikacije prvog tenisera svijeta Novaka Đokovića sa US Opena.

Srpski teniser je dikvalifikovan nakon što je nehotice lopticom pogodio linijskog sudiju, a koliko je revoltiran bio govori podatak da je direktno sa terena otišao na aerodrom.

Srpskim košarkašima Bogdanu Bogdanoviću i Nemanji Nedoviću sve ovo djeluje kao neslana šala.

Nedović je na Twitteru napisao: "Šala! Nevjerovatno", a oglasio se i hrvatski teniser Borna Ćorić.

"Nisam vidio šta se desilo jer sam bio na tretmanu ramena. Trener je došao i rekao mi. To je nesrećan događaj. Da je loptica otišla samo pet centimetara lijevo, ništa od ovog se ne bi desilo. Žao mi je zbog Novaka, ali to su pravila. Nema tu mnogo toga da se doda. Ponavljam, žao mi je, on mi je prijatelj. Očigledno niko nije srećan jer se to dogodilo", rekao je Ćorić.

Oglasili su se i fudbaleri poput Njegoša Petrovića i Srđana Plavšića, koji je poručio "da samo ovako mogu protiv njega".

