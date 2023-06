Sportski fenomen zvani Novak Đoković: "Ne želim da kažem da sam najveći"

Ne želim da kažem da sam najveći, jer bi to bilo nepoštovanje prema velikim šampionima u raznim erama koji su igrali na različit način. Svaki šampion je ostavio zaveštanje u svojoj generaciji i utabao put za sve nas da igramo tenis širom sveta.

Bile su ovo riječi najboljeg tenisera svijeta, ali i dalje jednako skromnog Novaka Đokovića, nakon što je na Rolan Garosu osvojio rekordnu 23. grend slem titulu, kojom je zacementirao status najboljeg, ali i najvećeg tenisera ikada. Na svom kontu ima 94 titule, od kojih su 23 one najvrednije (grend slemovi), a tu je i 38 mastersa, te šest trofeja ATP finala.

Impresivan je podatak da je Đoković počeo rekordnu 388. sedmicu kao svjetski broj 1 i da je čak sedam puta takmičarsku godinu završavao na tronu. Međutim, ovo je samo dio rekorda i dostignuća u koje je Novak Đoković za sva vremena ugravirao svoje ime.

On je to na terenu radio sa lakoćom, ali za razliku od nekih teniskih šampiona, ništa nije bilo lako na Novakom teniskom, ali i životnom putu. Kao malo koji sportista u istoriji je morao da se suoči sa tolikom dozom netrpeljivosti, predrasuda i tvrdoglavog ignorisanja činjenica.

A sve to što ga je sputavalo i guralo klip u točkove, slažu se svi, od njega je stvorilo gladijatora sposobnog da igra na ivici fizičke, ali i psihičke provalije i nikada u nju ne upadne.

Od mršavog dječaka i momčića kojem je astma skraćivala dah, krčio je sebi put i gurao naprijed zahvaljujući ogromnoj podršci uskog kruga ljudi, ali ponajviše svom mentalnom sklopu u kojem odustajanje kao opcija jednostavno ne postoji.

Pokazao je to na početku profesionalne karijere kada su ga na teniskim terenima redom sa po 3:0 prašili ne samo Rodžer Federer i Rafael Nadal, nego i Marat Safin, a bilo je to vidljivo i tokom njegovih problema sa povredama, a naročito nakon sramnog izbacivanja i Australije i zabrane dolaska na US open.

Sputavali su ga na sve načine ne birajući sredstva, pa je tako optužen da odbijanjem antikovid vakcine ugrožava ljude oko sebe, da širi opasne misli, da je falsifikovao dokumente za Australiju, da zloupotrebljava medicinski tajmaut, da glumi povrede, da koristi nedozvoljena sredstva, da nije dobar primjer za mlade i tako u nedogled.

"Mrze ga jer se drznuo da izazove i nadmaši Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Jednostavno, ne mogu više da podnesu da je tamo neki Đoković pomutio sjaj njihovih savršenih sportskih heroja", rečenica je koja se sve više može čuti među novinarima iz zapadnih zemalja, a koja zapravo otkriva zašto je Nole morao kroz trnje do zvijezda.

I kada se izborio da ravnopravno dijeli teniski tron sa Federerom i Nadalom, za koje je više puta imao samo riječi hvale i priznanja da su ga upravo mečevi sa njima isklesali u ovo što danas jeste, armada "pljuvača" nije odustajala i počela je da traži i naočigled besmislene razloge da umanji njegov uspjeh.

Tako Nole "pije misteriozne koktele i trči u WC i tamo ko zna šta radi i vraća se na teren i igra kao da je na steroidima", a najnovija besmislica glasi da "Đoković turnire osvaja dugim i napornim mečevima, da mrcvari protivnika umjesto da igra tenis i da napadima osvaja poene".

Slobodni novinar Kristofer Džonson je u tekstu "Đoković 23, mrzitelji 0" naveo da mu je kolega iz Azije 2011. na Australijen openu rekao "da bi se grend slemovi trebali igrati na maksimalna tri seta, pa Đoković ne bi mogao da svojim superiornom fizičkim stanjem i izdržljivošću slomi otpor Federera i Nadala kao što to radi kada se igra meč od pet setova".

Tu istu ideju je, navodi Džonson, svesrdno promovisao i američki novinar Ben Rotenberg, koji važi za jednog od najvećih kritičara Novaka Đokovića. Naravno da ovakav pokušaj nije prošao, ali to ne znači da su se umorili od srozavanja ugleda Đokoviću.

Naprotiv, kako se riznica trofeja i rezultata punila, tako je rastao entuzijazam kritičara i broj njihovih pokušaja da uz Novakovo ime prišiju bilo kakav skandal.

Samo su njemu postavljali nezgodna pitanja o tome da li su teniserke adekvatno nagrađene, zašto neće da operiše lakat već koristi prirodne medikamente.

Vrhunac apsurda se, kaže Džonson, desio u Parizu 2016. kada je, kaže, vidio Noleta koji je, uprkos mečevima i treninzima, odvojio vrijeme da svakom djetetu tokom "Dječijeg dana" na Rolan Garosu potpisuje autogram i druži se sa skupljačima loptica i radnicima. Nakon što je osvojio grend slem, umjesto pohvala, konstatovano je da te godine nije morao da igra protiv Nadala i Federera.

Preživio je to sve Nole i natjerao sve, pa i one koji ga ne vole, da mu se duboko naklone i priznaju da boljeg u tenisu nema i da će se sa scene povući isključivo kada on, Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, tako odluči. A poznavajući ga, biće da još nije vrijeme za rastanak. 23 je magičan broj, ali i 24 ili 25 imaju svoju draž.

Zaradio pet miliona

Najbolji igrač svijeta, Srbin Novak Đoković, nalazi se na prvom mjestu na listi zarada, pošto je od početka godine inkasirao 5.071.453 dolara, saopštila je Asocijacija teniskih profesionalaca (ATP). Na drugom mjestu na listi zarada u ovoj godini nalazi se Rus Danil Medvedev sa 4.816.801 dolar, dok je treći Španac Karlos Alkaras (4.381.986). Nole, koji se juče vratio na prvo mjesto ATP liste, u karijeri je od igranja na turnirima zaradio 169.762.762 dolara.

Pohvale sa svih strana

Svjetski mediji su sa velikom pažnjom ispratili trijumf srpskog tenisera Novaka Đokovića na Rolan Garosu. Španska "Marca" navela je da je "Đoković skinuo Nadala sa teniskog Olimpa", a ni "As" nije štedio riječi hvale.

"Novak je najveći među najvećima. Đoković je sada sam na vrhu muškog tenisa. Srbin je najbolji igrač u istoriji tenisa, pošto je oborio sve rekorde. Srbin nije propustio priliku da osvoji 23. grend slem trofej i to na podlozi na kojoj najlošije igra", ističe "As".

Francuski "L'Équipe" ističe da je Đoković u finalu protiv Kaspera Ruda pružio više nego savršenu partiju, a preko cijele naslovne strane i napisao da je srpski teniser "Jedinstven".

"Zaustavite sat, zaključite debatu, Đoković je GOAT", piše u tekstu engleskog "Daily Maila", a italijanska "La Repubblica" ističe "Niko kao on".

Novak je genijalan um, perfekcionista kojem uvijek nešto nedostaje. Zavezao nas je lisicama. Nije lak tip, pogotovo kada ne ide po njegovom.