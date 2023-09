Srbija dobila protivnika u četvrtfinalu Dejvis kupa

U utorak je u Londonu obavljen žrijeb za četvrtfinale Dejvis kupa čija će završnica biti odigrana u Malagi od 21. do 26. novembra.

Za mjesto u polufinalu Srbija će igrati protiv Velike Britanije.

Znalo se da Srbija može da dobije Holandiju ili Veliku Britaniju, a žrijebom je dobila „opasnijeg“ rivala.

Prvi reket je Kameron Nori, drugi Deni Evans, a ne traba zaboraviti ni Endija Marija, Rodžera Drejpera. I u dublu su veoma jaki, sa Nilom Skapskim, drugim ovogodišnjim šampionom Vimbldona. A tu je i Džejmi Mari.

U preostalim četvrtfinalima će se sastati Kanada i Finska, Češka i Australija i Italija i Holandija.

8 teams. 1 goal The Final 8 in November should be fun!#DavisCup #DavisCupFinals pic.twitter.com/tyAY19CDG2