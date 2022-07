Srbija dočekala Đokovića: "Ovo su najlepši trenuci u životu"

Srpski teniser Novak Đoković svečano je dočekan u Beogradu nakon osvajanja sedme titule na Vimbldonu, a tom prilikom srpski as je poručio da su mu ovo najljepši trenuci u životu.

"Ovo su najlepši trenuci u životu, definitivno. Imam taj blagoslov da uz sport kojim se bavim čitav svoj život i gde sam dostigao velike uspehe, a najzahvalniji sam kada nešto ostvarim da to mogu da proslavim sa svojim narodom. Divni ste", poručio je Đoković.

Novak se zahvalio svima svima što su došli u tolikom broju.

"Puno srpskih trobojki, puno mladih i dece. To mi ispunjava srce. Volim vas. Zauvek. Za ovakve trenutke vredi živeti, raditi, igrati tenis. Imao sam puno puta u karijeri sreće da dostignem velike visine i osvojim sve trofeje. Ali, ovi su trenuci nezaboravni. Trofeji su trofeji, oni prolaze. Ovo ću nositi u srcu do kraja života. Moram da se zahvaljujem. Ovi ljudi nemaju obavezu da budu večeras ovde, a opet su se pojavili. Ulepšali ste mi i dan, veče, godinu i život. Imao sam privilegiju u životu da sam nekoliko puta bio na ovom balkonu. Imao sam privilegiju da budem na ovom balkonu i sa Dejvis kup reprezentacijom, i sa reprezentativcima Jelenom Janković i Anom Ivanović, jedan veliki aplauz, Janko Tipsarević, Viktor Troicki, to su šampioni našeg sporta, koji nije imao tradiciju donedavno u našoj zemlji", rekao je Đoković.

Novak je poručio je da su Slobodan Boba Živojinović i Monika Seleš obilježili generaciju i trasirali put za budućnost.

"Bilo je teško za vreme devedestih, nama i najmanje koliko su se ljudi mučili u različitim delovima života, ali u tih 10-15 godina su stasavali teniseri, to nas je ojačalo i dalo dodatni podstrek. Zato se ovde danas nalazim, upravo taj neki srpski inat, ta volja za životom, pobedom, juče sam dok sam davao intervjue za američku televiziju pokušavao da objasnim šta je to srpski inat, ali nema reči koja to prevodi na engleski jezik, ali to je otprilike nešto što simboliše i označava duh našeg nebeskog naroda, koji u svim sferama života istraje i pokazuje srce i volju kad je najteže. Takva je naša sudbina, da uvek prođemo trnovit put. Ali uvek kažemo, ko zna zašto je to dobro. Na kraju svakog tunela postoji svetlo, vi ste to svetlo", dodao je Novak.

Srpski teniser osvrnuo se i na početak godine i dešavanja u Australiji.

"To je nešto što je dosta potreslo mene i familiju i bliske ljude, počela je godina na ružan način za mene, desilo se to što se desilo u Australiji, ali me je mesecima pratio doživljaj, ti naopaki pogledi i osude. Hrišćanski je praštati, a mi smo Hrišćani, gledamo, praštamo, samo Bog zna i ljudi oko mene šta se to dešavalo, ne bih sada da pričam o tome i da deluje da se žalim", rekao je Đoković.

Noavk je istao i da je sve to uticalo na ovaj sad trenutak, motivisalo ga i inspirisalo da se vrati na staze stare slave, da se bori za najveće trofeje u sportu.

"Imao sam tri od četiri Grend slema prošle godine, hvala vam puno. Odaću vam malu tajnu, bila je neka ideja da se nađemo posle US opena prošle godine, ali zato evo ove godine, uzimajući u obzir sve okolnosti, ovaj trofej ima dodatni značaj i vrednost za mene i ono što me čeka u budućnosti", poručio je Đoković.

Đoković je istakao da je ovih dana za njega mnogo simbolike.

"Godišnjica sa suprugom, finale, godišnjica rođenja velikog Nikole Tesle, koji je za mene zvezda vodilja. Danas je simbolika ta što smo se okupili pre 11 godina na platou preko puta i zaista to je vrhunac moje karijere, osvojiti Vimbldon prvi put, postati broj jedan prvi put i način na koji su me ljudi dočekali ovde, obeležili uspeh sa mnom, ljudima iz moje okoline koji su tu, sanjam da će se to ponovo ostvariti i eto, ostvarilo se večeras. Hvala što sam doživeo prelepe emocije", poručio je Novak.

Đpković je istakao da svaki put kada osvoji ovaj trofej se vrati u djetinjstvo, na Kopaonik, "gde sam počeo da igram tenis sa četiri - pet godina, Vimbldon je 1991. godine kada sam ga gledao prvi put i video Samprasa kako osvaja, koji je bio moj heroj iz detinjstva, to je bila prva slika tenisa za mene".

"Tamo imam dodatni motiv da zaigram bolje iz više razloga. Dopada mi se trava, preukusna je, nekako sam gladan svaki put kada dođem u London", dodao je Đoković.

Novak se još jednom zahvalio svima na dočeku.

"Hvala vam Beograde, hvala Srbijo što ste bili prisutni večeras ovde. Volim vas. Do sledećeg viđenja", izjavio je na oproštaju Đoković.

Doček je upriličen ispred Skupštine grada Beograda, a brojni navijači i poštovaoci Novaka Đokovića okupili su se kako bi ga dočekali i pozdravili.

Novak Đoković i Vanja Udovičić. pic.twitter.com/aTv6VeohUJ — B92 Sport (@b92sport) July 11, 2022

Đokovićev stric: Hvala Srbijo, sada je vreme da slavimo

Stric Novaka Ðokovića, Goran Ðoković, pozvao je navijače da zajedno sa najboljim srpskim teniserom proslave osvajanje titule na Vimbldonu.

"Fenomenalan uspeh, svi znamo koliki je to uspeh. Sa sedam titula na Vimbldonu, približava se broju Australijan opena. Mislim da će Vimbldon biti njegov turnir, jer još ne znamo da li ćemo ići u Australiju. Novak je toliko puta osvajao turnire, ali ovo je nešto posebno, odlepio se od magične cifre od 20. To mnogo njemu znači, mnogo i ovim ljudima. Hvala svim ljudima, pozivam ih da ostanu i uživaju. Bili su uz nas kada je bilo teško, sada je vreme da slavimo", rekao je Goran Ðoković za RTS.

U Beogradu Đokovićevi navijači iz cijelog svijeta

U Beograd je čak iz Argentine stigla Đokovićeva velika navijačica koja je za srpske medije izjavila da bi za srpskog tenisera navijala i da igra protiv Dijega Švarcmana ili Huana Martina Del Potra. Kako bi dočekali Đokovića, u Bograd su stigli i njegovi najvijači iz Irske i Australije.

Tanjug/Strahinja Acimovic

Podsjećamo, Đoković je u nedjelju savladao Nika Kirjosa sa 3:1, po setovima 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (3). Srpskom teniseru je ovo 21. gren slem u karijeri.