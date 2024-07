Srbija sa Đokovićem na Grčku

Teniski savez Srbije potvrdio je da će Novak Đoković biti deo Dejvis kup tima koji će igrati u plej-ofu za Svjetsku grupu protiv Grčke.

Đoković će najpre braniti boje naše zemlje na Olimpijskim igrama, potom nastupiti na US Openu, poslije čega će put Beograda gdje će se u hali "Aleksandar Nikolić" igrati protiv reprezentacije predvođene Stefanosom Cicipasom.

Mečevi u kultnoj dvorani su zakazani za 14. i 15. septembar, što znači da će Novak morati odmah za Srbiju ukoliko dođe do same završnice u Njujorku.

Slično je bilo i prošle godine kada je igrao u Valensiji (potom i Malagi), ali ovog puta se neće boriti za titulu već ostanak u Svjetskoj grupi.

Karte za mečeve protiv Grčke će biti u prodaji za 10 dana.

"Počinje odbrojavanje pred tenisko usijanje 2024. godine! Na Olimpijskim igrama u Parizu, od 27. jula do 4. avgusta, započeće ga najbolji teniser sveta u istoriji Novak Đoković i srpski reprezentativac Dušan Lajović. Nastaviće ga, pojačani Miomirom Kecmanovićem, Laslom Đereom i Hamadom Međedovićem, učećem na US openu, od 26. avgusta do 8. septembra. Zatim svi zajedno dolaze da pod trenerskom palicom selektora Viktora Troickog zaigraju u plej-ofu za Svetsku grupu protiv Grčke u Beogradu 14. i 15 septembra!

Novak Đoković je apsolutni favorit i na Olimpijskim igrama i na US openu. Na pariškoj šljaci svi očekuju da osvoji olimpijski zlato, jedinu medalju koja mu nedostaje u prebogatoj kolekciji. Po tradiciji posle toga srpski teniseri beleže sjajne rezultate na njujorškom betonu. A, zatim - spektakl za kraj bogatog letnjeg programa! Dejvis kup plej-of duel s Grčkom koju predvode braća Cicipas.

Poslije sedam dugih godina u Beogradu, ponovo u dvorani "Aleksandar Nikolić", zaigraće Novak, Miomir, Laslo, Dušan i Hamad. Protivnik je za poštovanje, predvođen Stefanosom Cicipasom, ali je Srbija uvijek favorit, bez obzira ko se nalazi preko mreže. Ulaznice za spektakl biće puštene na samom početku vrelog teniskog leta, za 10 dana. Ne propustite priliku da uživo bodrite jedan od najboljih reprezentativnih timova na planeti! Idemooo, Srbija!!!

Neka odbrojavanje počne! Deset...", navodi se u saopštenju TSS.

