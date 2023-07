Srđan Đoković najavio kraj Noletove karijere

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i dalje u 36. godini života igra vrhunski tenis, što je pokazao i ove godine sa dvije Grand slam titule i i finalom Vimbldona.

Ipak, mnogi se pitaju kada će biti kraj njegove karijere i do kada će moći da igra na najvišem nivou.

Iako je to zabranjena tema u timu Novaka Đokovića, njegov otac Srđan je pričao o tome u dokumentarnom serijalu "Novak – neispričane priče", na sajtu "Sportala".

On smatra da je Novak već trebalo da ode u penziju.

"Da neki mladi, drugi zauzmu svoje mjesto, pa da on polako… Ne da je kraj, ali za jedno godinu i po dana… Moja je želja kao oca, odnosno ja sam mislio da odavno treba da prestane da se bavi ovim strašno teškim poslom. Ovo nije sport, ovo je strašno težak posao, u svakom pogledu i fizički i psihički. Jer on od života ima i dalje vrlo malo jer je on maksimalno posvećen ovom poslu, evo već 30 godina i ne odustaje od toga ni makac", istakao je Srđan Đoković, prenosi N1.

Naveo je da je, što se njega tiče, Novak sve njegove želje kao teniser ostvario prije mnogo godina.

"Sve moje želje je Novak već ispunio prije sedam-osam godina. Ovo ostalo je sve bonus nevjerovatan. Ali to nije čitav njegov život, tenis je samo jedan segment njegovog života. On će tek biti priznat i poznat u svetu po tome šta bude radio nakon ovog svijeta tenisa iz kojeg će izaći, nadam se, sljedeće godine", kazao je Srđan Đoković.