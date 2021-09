Srđan Đoković otkrio kada će Novak u penziju

​Pitanje na koje mnogi navijači i ljubitelji tenisa čekaju odgovor jeste do kada Đoković planira da se bavi ovim sportom.

Ako je suditi po informacijama njegovog oca Srđana, još nekoliko godina ćemo imati privilegiju da uživamo u majstorijama najboljeg tenisera svijeta.

"Novak neće tako skoro u penziju. Planira da odigra i Olimpijske igre u Parizu. Nisam kao njegov otac za to, ali on ima 34 godine i on odlučuje o svojoj karijeri i svom životu. Tu sam da mu udelim savet koji će on poslušati ili ne. Slušao me je dovoljno i vidim da nisam pogrešio nigde" istakao je Srđan.

Novaka u noći između petka i subote očekuje meč sa Nijemcem Zverevim u polufinalu US Opena, a njegov otac je evocirao uspomene na prošlogodišnji turnir u Njujorku kada je Nole diskvalifikovan jer je pogodio linijskog sudiju lopticom.

"Ne podržavam to što je uradio. Trebalo je da ga kazne, novčano ili na neki drugi način. Ali diskvalifikacija koja se do tada nikada nije desila... I ranije je bilo sličnih ili istih situacija, ali nakon njih niko nije bio diskvalifikovan, samo Novak. Ali gospodo draga, ništa vam ne vredi. On je najbolji i potvrdiće sada u Njujorku", nema dilemu Srđan Đoković.

