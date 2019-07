"Srpska open" svjetska promocija Banjaluke i RS

Teniski ATP čelendžer "Srpska open" je svjetska promocija Banjaluke i RS, rekla je Lana Popović, direktor turnira, podsjećajući da vrhunski teniseri godinama dolaze na turnir Teniskog kluba Mladost i da se bore za ATP bodove.

Ovogodišnji čelendžer biće održan od 9. do 15. septembra na terenima Mladosti u Parku "Mladen Stojanović". Ko će igrati biće poznato sljedećeg mjeseca, a ono što se zna jeste da su u Banjaluci igrali Janko Tipsarević, Tomaš Beluči, Džejmi Mari, Oliver Marah, Viktor Troicki, Viktor Hanesku...

"Ovo je 18. turnir, a i sami znate koliko je važno imati profesionalni sportski događaj u kontinutitetu. Na naš turnir dolaze igrači iz cijelog svijeta, poznata teniska imena i igrači kojima su čelendžeri odskočna daska za teniski vrh, igraju za ATP bodove po kojoj se rangiraju svjetski igrači i to nam daje motiv da održavamo turnir", rekla je Popovićeva.

Ona je podsjetila da je banjalučki čelendžer prvi profesionalni turnir u BiH, te da još samo od država u regionu Slovenija ima čelendžer, a Hrvatska ATP 250 turnir. Za razliku od prethodne godine, pobjednik dobija 80 ATP bodova, 20 manje.

"Da bismo ove godine imali turnir od 100 bodova morali bismo da podignemo nagradni fond na 94.000 evra što je previše za nas. Zbog toga smo uzeli turnir od 80 bodova i smanjili nagradni fond sa 85.000 evra na 46.600 evra, a dobićemo isti kvalitet jer smo izgubili samo 20 bodova", istakla je Popovićeva.

Ozren Đurđević, menadžer turnira, rekao je da 80 bodova nije malo.

"Na primjer, polufinalista nama najbližeg turnira u Umagu (ATP 250) dobija 90 bodova, a 90 bodova dobija i polufinalista turnira u Dohi, koji se igra za nagradni fond od 1.300.000 dolara i četvrtfinalista turnira u Pekingu, gdje je nagradni fond 6.5 miliona dolara", pojasnio je Đurđević.

Siniša Simeunović, direktor TK Mladost, podsjetio je da su od 2019. promijenjena pravila za čelendžer turnire.

"Kvalifikacije će igrati četiri igrača (ranije mogla igrati do 32 igrača), a u glavnom turniru će igrati 48 igrača umjesto 32 koliko je ranije igralo. Mi kao organizatori možemo da podijelimo pet vajld karti i vjerovatno će bar jedna otići u ruke perspektivnog igrača iz Srbije", rekao je Simeunović.

Podrška turniru i ove godine stiže od predsjednika RS, Vlade RS, Ministarstva porodice, omladine i sporta RS, grada Banjaluka, kompanija Prointer, M:tel, Lanaco, Elektroprivrede RS...

"Mislim da mi u Banjaluci nismo svjesni šta imamo. Ovo je mali dragulj. Ljudi sa respektabilnim karijerama dolaze i naš zadatak je da napravimo dodatni napor u promociji turnira i da učinimo sve da Banjalučani i gosti turnir osjete kao svoj i da svi dišemo uz turnir i da znamo da vrijedi bar sat vremena doći do parka i pogledati odličan tenis", rekao je Vlatko Vukotić, markenting menadžer Pronintera.

On je dodao da 18. rođendan pomalo treba da bude injekcija da i sam grad više doživi ovaj turnir jer on to zaslužuje.

M:tel i ove godine uz turnir

Milica Kondić, portparol kompanije M:tel, istakla je da 18 godina turnira govori koliko organizatori predano rade i koliko je važan turnir, te dodala da je M:tel godinama uz čelendžer i da će saradnja biti nastavljena.

"Pripremili smo poklone za publike, te obezbijedili stream tako da će svi važni mečevi biti prikazani online", rekla je Kondićeva.