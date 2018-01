Srpska teniserka uhvatila pitona na treningu

Nina Stojanović, 21-godišnja srpska teniserka, do sada nije visoko kotirala u globalnim medijima zahvaljujući rezultatima, ali pronašla je način da i u dijelu svjetskih medija stekne popularnost.

Naime objavila je fotografiju koja se brzo proširila internetom.

"Pogledajte, već sam stekla novog prijatelja ovdje u Australiji", napisala je teniserka i otkrila da je zmiju uhvatila na treningu.

Zanimljiv susret s pitonom, kako li je zalutao na trening, teniserka nije otkrila, a posebno kako li je uhvatila ne tako popularnu životinju.

Already met a new friend here! #Python pic.twitter.com/5ra0ig0k5L