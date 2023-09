Srpski derbi na US Openu pripao sjajnom Đokoviću

Novak Đoković se potpuno vratio nakon minusa od dva seta i pobijedio Lasla Đerea sa 4-6, 4-6, 6-1, 6-1, 6-3 u trećem kolu US Opena kako bi izbjegao ono što bi bilo njegovo najranije ispadanje sa pomenutog turnira, još od 2006. godine.

Duel je počeo pod svjetlima na stadionu Artur Ešis u petak naveče po lokalnom vremenu i završio je tek nakon više od tri i po sata.

Bila je to Đokovićeva osma pobjeda u karijeri nakon što je izgubio prva dva seta u meču.

Takođe je poboljšao učinak na 38-11 u pet setova tokom svoje karijere.

Đoković je osvojio tri od svojih rekordnih 23 Grend slem naslova u muškoj konkurenciji u Flašing Medousu i bio je drugoplasirani šest puta, uključujući 2021. godinu.

Prošle godine nije se takmičio na US Openu jer nije mogao putovati u Sjedinjene Države kao stranac koji nije vakcinisan protiv Covid-19; to je pravilo ukinuto ovog maja.

Đere je bio postavljen za 32. nosioca i pokušavao je po prvi put doći do četvrtog kola na velikom turniru.

Obojica su iz Srbije i poznaju se godinama. Vježbali su zajedno, takmičili se kao partneri u parovima na turnejama i bili saigrači u Dejvis Kupu.

THE COMEBACK IS COMPLETE ‼️ Novak Djokovic survives and advances. pic.twitter.com/WBtMxicpPU