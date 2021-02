Šta je Novak Đoković poručio Sereni Vilijams?

Novak Đoković je imao mnogo toga lijepog da kaže za Serenu Vilijams.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena pobijedivši Aslana Karaceva sa 6:3, 6:4, 6:2.

Serena Vilijams nije imala uspjeha u polufinalu, pošto je Naomi Osaka savladala sa 6:3, 6:4, potom se i rasplakala na konferenciji i evo šta je Novak Đoković rekao o njoj.

"Kada jurite velike stvari i te kako ste povezani s istorijom sporta i to je ogroman pritisak. Nije uopšte važno koliko iskustva imate u svemu ovome, svakako to osetite na vašim ramenima. Saosećam sa Serenom i znam kroz šta prolazi. Ona je veliki šampion koji je uticao na brojne ljude i to šta je postigla u karijeri je nešto neverovatno. Siguran sam da je sada razočarana, čuo sam da je posle poraza bila emotivna na konferenciji za medije i uvek ćete biti ljuti i emotivni kada izgubite. Uvek. Kada pogledamo širu sliku, ko i šta je Serena Vilijams van terena - videćemo da je ona jedna od najvećih ikada. Ne samo teniserki, već generalno sportista", rekao je Novak Đoković.

(B92.net)