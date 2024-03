Šta je to Đoković rekao protivniku poslije poraza? (VIDEO)

Možda ne jedan od najtežih, ali svakako jedan od najmanje očekivanih poraza doživjeo je jutros Novak Đoković u trećem kolu mastersa u Indijan Velsu.

Najboljeg tenisera svih vremena šokirao je golobradi Italijan Luka Nardi, momak koji do danas nije imao pobjedu nad top 50 teniserom.

Postao je Nardi najslabije rangirani teniser koji je eliminisao Novaka sa masters ili grend slem turnira, zaslužio epitet jednog od petorice igrača mlađih od 21 godine koji su srpskog asa dobili na betonu i jedinog među njima koji je to uspjeo dok je Đoković držao prvo mjesto ATP liste.

Osim činjenice da je Nardi napravio senzaciju dosadašnjeg dijela sezone, nakon eliminacije Đokovića u fokusu su bila dva detalja. Prvi je poen iz drugog seta na brejk loptu Nardija kada je Italijan na trenutak zastao misleći da je rival napravio duplu grešku, nakon čega je i Novak, poslije jednog odigranog udarca takođe stao. Izgubio je poen, a zatim krenuo u raspravu sa sudijom dok je Nardi sa druge strane mreže posmatrao situaciju.

Drugi detalj koji je privukao priličnu pažnju javnosti bio je pozdrav na mreži 36-godišnjaka i 16 godina mlađeg junoše koji ga je pobedio. Potrajalo je ćaskanje nekoliko sekundi duže od uobičajenog, a na prvu loptu delovalo je da se Nardi izvinjava, možda i pravda Novaku.

Novaka oduvijek prati reputacija velikog džentlmena prilikom pozdrava na mreži i čestitanja protivnicima, ali čini se da je ovoga puta ipak skrenuo pažnju mlađem kolegi, baš na pomenuti detalj iz drugog seta.

"To nije bilo u redu, ali bravo", rekao je Novak misleći na spornu situaciju iz drugog seta kada ga je Nardi zbunio time što je na trenutak zastao.

"Izvini, izvini, nisam željeo da pokažem nepoštovanje", prema brojnim navodima, ovo su bile riječi kojima je mladić iz Pezara odgovorio Novaku.

Međutim, kako se njegove riječi nisu mogle najrazgovetnije razabrati, postoji i drugu mišljenje o tome šta je izgovorio. Doduše, suština se ne razlikuje previše:

"Izvini, nisam željeo da to bude nesportski (potez) ".

Naravno, Đoković je nakon toga čestitao momku koji ima njegov poster u sobi, osokolivši ga dodatno nekoliko puta ponavljajući "bravo".

Hard to put this one in words One day from leaving site, lucky loser Luca Nardi pulls off one of the most unlikely upsets in recent history by defeating Djokovic at Indian Wells!#TennisParadise pic.twitter.com/x6gqnZQOoB