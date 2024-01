Šta kažu kladionice: Đoković ili Siner

Sve smo bliže novom velikom okršaju između Novaka Đokovića i Janika Sinera.

Polufinale Australijan opena je na programu u petak ujutru, a biće ovo sedmi međusobni okršaj prvog i četvrtog tenisera svijeta. Novak vodi sa 4-2, s tim je Siner slavio dva puta u posljednja tri duela.

Bez obzira na razliku u godinama, srpski as je favorit prema prognozama najvećih svjetskih kladionica. Poznato je da najbolji svih vremena na gubi polufinala u Melburnu, dok Siner još uvijek čeka prvo finale jednog Gren slema.

Kada su u pitanju kvote za ovaj meč, na pobjedu Đokovića se kreću od 1,42 do 1,5. S druge strane, na trijumf Sinera koeficijent doseže do 3,00. Dobra vijest za Italijana jeste da kladionice smatraju da će gotovo sigurno uzeti barem jedan set (od 1,25 do 1,30).

Mnogi smatraju da je ovo finale prije finale obzirom da Siner igra u strašnoj formi, možda i boljoj od Karlosa Alkaraza kojeg mnogi smatraju najvećim Novakovim rivalom.

Đoković je 10. puta slavio u Melburnu, ima 24 Gren slem titule, dok je Sineru najveći uspjeh prije ovog bilo polufinale Vimbldona prošle godine, gdje ga je upravo savladao Đoković.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.