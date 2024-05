Šta nas čeka prvog dana Rolan Garosa?

​Kraj je maja mjeseca, a to u Parizu može da znači samo jedno - počinje novo izdanje Rolan Garosa! Srbija će i ovoga puta sa velikim interesovanjem ispratiti drugi Grend slem u sezoni i navijati za srpske predstavnike u muškoj i ženskoj konkurenciji.

A prvog dana Rolan Garosa imaćemo ih tri - i to dva u ženskoj i jednog u muškoj konkurenciji. Ako na sve to dodamo da ćemo čuti i prve riječi Novaka Đokovića iz Pariza, sve to daje nam pravi "šlagvort" za ovu nedjelju, 26. maj.

Kao što smo rekli, troje srpskih predstavnika gledamo danas na Rolan Garosu. Biće to Olga Danilović, Laslo Đere i Aleksandra Krunić.

Odmah da vas obradujemo, meteorolozi za nedjelju u Parizu ne prognoziraju kišu, tako da ćete moći da bez ometanja uživate u najboljem tenisu.

Organizatori su odredili da, interesantno, svi dueli srpskih predstavnika budu posljednji na terenima na kojima budu igrali.

Tako ćemo Olgu Danilović protiv Martine Trevisan iz Italije gledati na Terenu br. 8, Laslo Đere i Danijel Altmajer iz Njemačke će odmjeriti snage na Terenu br. 12, dok će Aleksandra Krunić zaigrati sa Kejti Volinec na Terenu br. 13.

Uzimajući u obzir da prije svakog od mečeva srpskih predstavnika imaju još tri na programu, teško je za očekivati da dueli počnu prije 18.00 časova, a vrlo moguće i kasnije, zbog čega će protivnik biti i mrak.

Podsjetimo, ako se meč prekine iz tog razloga, on se nastavlja sutradan od trenutka kada je igra zaustavljena.

Najbolji srpski i svjetski teniser, Novak Đoković stigao je u Pariz u subotu poslije poraza od Tomasa Mahača iz Francuske u polufinalu Ženeve.

Već tokom jučerašnjeg dana, on je odradio i prvi trening i počeo da se priprema za meč prvog kola protiv Pjera-Ig Erbera iz Francuske.

Ipak, Novak će u nedjelju imati i "druge" obaveze, pošto je zbog učešća na turniru u Ženevi bio spriječen da prisustvuje i čuvenom "Media Dayu".

Tako ćemo u nedjelju od 16.00 časova moći da čujemo i prve Novakove riječi iz Pariza, sa lica mjesta, te da vidimo kako se osjeća pred borbu za novi trofej na Rolan Garosu.

Možda je ono najbolje vrijeme iza njih, ali kada god se pomenu imena Stena Vavrinke i Endija Marija, uvijek se prisjetimo sjajnog tenisa koji su svojevremeno igrali.

Osvajači Grend slemova, sada na zalascima svojih karijera, sastaće se u prvom kolu muškog singla. Ne čudi što su ih organizatori stavili za večernji termin, kada je po pravilu i veće interesovanje.

Od ostalih duela ovog prvog dana kod muškaraca vrijedi pomenuti i onaj koji će igrati mladi Karlitos Alkaraz protiv Džej Džeja Volfa iz SAD.

Prvi dan kod dama nam ne donosi neki veći "derbi" duel, ali će biti zanimljivo u duelima Done Vekić i Lesije Curenko, odnosno Barbore Krejčikove i Viktorije Golubić, prenosi "Telegraf".

Kompletan raspored prvog dana Rolan Garosa (program startuje u 11.00)

Muškarci

Igo Amber - Lorenco Sonego

Pedro Martinez - Tijago Tirante

Nikolas Moreno de Alboran - Brendon Nakašima

Žižen Žang - Aleksandar Vukić

Džek Drejper - Jesper de Jong

Hubert Hurkač - Šintaro Močizuki

Aleksandar Kovačević - Grigor Dimitrov

Džordan Tompson - Maksimilijan Marterer

Džej Džej Volf - Karlos Alkaraz

Kei Nišikori - Gabrijel Dialo

Rudi Gaske - Borna Ćorić

Fabijan Marošan - Mihail Kukuškin

Luka Nardi - Aleksandre Miler

Alehandro Tabilo - Zizu Bergs

Terens Atman - Sebastijan Ofner

Laslo Đere - Danijel Altmajer

Nikolas Žari - Korentan Mute

Sebastijan Korda - Arold Majo

Sten Vavrinka - Endi Mari

Žene

Mari Buzkova - Veronika Kudermetova

Ajla Tomljanović - Dajana Jastremska

Dona Vekić - Lesija Curenko

Jafan Vang - Marija Timofejeva

Lusija Bronzeti - Naomi Osaka

Laura Pigosi - Marta Kostjuk

Džesika Buzas Maneiro - Jana Fet

Jelena Ostapenko - Žakelin Kristijan

Laura Sigemund - Sofija Kenin

Katerina Sinijakova - Dalma Galfi

Tatjana Marija - Klara Tauson

Klo Pake - Dijana Šnajder

Rebeka Sramkova - Amanda Anisimova

Ksiju Vang - Žuoćuan Bai

Eva Lis - Karolin Garsija

Ćinju Vang - Jul Nimajer

Olga Danilović - Martina Trevisan

Barbora Krejčikova - Viktorija Golubić

Alison van Ujtvank - Tamara Zidanšek

Kejti Volinets - Aleksandra Krunić

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.