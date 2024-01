Šta poraz Alkaraza znači za Đokovića

Španski teniser Karlos Alkaraz nije uspio da se plasira u polufinale Australijan opena, što znači da je ostao bez šanse da se domogne prvog mjesta na ATP listi.

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković će ostati na prvom mjestu i poslije završenog prvog Grend slem turnira u sezoni.

Đoković ima garantovano prvo mjesto sve do 19. februara.

To dalje govori da će Novak da ima 412 garantovanih sedmica na čelu ATP liste.

Španac je imao je priliku da u Melburnu dođe do čela liste u slučaju pobjede, budući da Đoković brani trofej, a on prošle sezone nije učestvovao zbog povrede, pa nije branio nijedan bod.

Đoković svoju prednost u odnosu na Alkaraza može dodatno da uveća. U polufinalu slema u Melburnu Novak će igrati protiv Janika Sinera, dok se u drugom polufinalu, pored Zvereva, nalazi i Danil Medvedev.

I can confirm that regardless of what happens now at @AustralianOpen @DjokerNole will remain as the ATP world number 1 after the event.#Djokovic pic.twitter.com/Z0B00dknOZ