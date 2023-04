Stanivuković: Staćemo ukraj preprodaji karata za Srpska open (FOTO)

Draško Stanivuković, gradonačelnik Banjaluke, rekao je da će stati u kraj onima što preprodaju karte po višestruko većim cijenama za ATP turnir Srpska open u Banjaluci.

"Kupe kartu pa traže deset puta više za nju. Do sada je 200.000 ljudi tražilo karte, a pet puta manje je mjesta", rekao je Stanivuković i dodao je da je na današnjem sastanku Oragnizacionog odbora teniskog turnira Srpska open i to bila jedna od tema.

"Sa MUP-om smo razgovarali da se to riješi i da ljudima koji zaista hoće da gledaju turnir, da dođu do karte", rekao je Stanivuković i dodao da je ono što je bitno, nije sve u tom centralnom terenu.

"Jer ulazak u fan zonu, treninge i 'manje mečeve' je pet maraka. Pa ako je kad Vavrinka igra manji meč, onda je to savršeno", rekao je gradonačelnik Banjaluke.

Dodao je da se za četiri mjeseca uradilo dosta vezano za Srpska open.

"Preponosni smo na naš tim. Ponosni smo za sve ovo", rekao je Stanivuković.

Dodao je i da su danas donijeli zvaničnu odluku da će tokom cijelog aprila kafići imati radno vrijeme kao za Novu godinu.

"Takođe, razmatramo odluku o neograničenom radnom vremenu za ugostiteljske objekte u centru grada gdje ne žive građani. To je Gospodska, dio Jevrejske i slično, a da nikoga ne ometamo. Naravno, to mora da podrži i Skupština grada, a sve u cilju da turistički dobijemo", rekao je Stanivuković.

Dodao je da će se nakon teniskog turnira graditi pokretni krov na centralnom terenu.

"Da bi ponovo imali ovakav turnir, a i događaje ovog tipa narednih godina te druge sportove, mi ćemo graditi pokretni krov. To će biti prva takva dvorana u regionu i gradićemo je zajedno sa Vladom RS", rekao je gradonačelnik Banjaluke.

Draško Milinović, predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske, rekao je da još ima pet dana građevinskih radova i pet dana logističkih, te da će sve biti gotovo za deset dana.

"Uslovi su savršeni, ovakav teniski kompleks ne postoji u mnogim gradovima Evrope", rekao je Milinović i dodao je da što se tiče karata su znali da će biti veliko interesovanje.

"Ali ovo prevazilazi sva naša očekivanja. Karte su za polufinale i finale otišle za dva sata, a za kompletan turnir za jedan dan. Ostalo je još karata za Fan zonu, a tu imamo terene 1 i 2 i tu su karte pet KM što je zaista dobro. I tu će biti vrhunski mečevi. Tu su karte koje se mogu kupiti svaki dan i sigurno će ih biti svaki dan, a mečevi ništa neće biti ništa lošiji", rekao je Milinović.

Dodao je da tehnički prijem centralnog objekta se trenutno radi i slijedi upotrebna dozvola, te da će otvaranje kompleksna bite prije turnira, a zvanično otvaranje je na dan turnira.

"Troškovi su do sada prešli 30 miliona KM. Mi ćemo poslije turnira imati pres konferenciju na kojoj ćemo prezentovati svaku marku koja je otišla i gdje je ona utrošena. Vjerujte to je minimalno, za jedan ovakav događaj", ističe on.

Što se tiče građevinskih radova, kako kaže, ostalo je postavljanje istočne montažne tribine, te neke sitnice, poput unošenja stvari, stolica, te čišćenja.

"Otvaranje kompleksa nadam se biće 12. aprila, kako bi ljudi prije toga mogli vidjeti o čemu se radi i čime raspolažemo", navodi Milinović.

Bojan Vujić, predsjednik Organizacionog odbora turnira, rekao je da će ovo biti teniski spektakl.

"Najvažnije je da nas očekuje veliki broj vrhunskih igrača. Novak, Vavrinka, Monfis i Zimonjić. Sve teče po planu i veliko je interesovanje za ovaj događaj", rekao je Vujić.

Vujić, koji je i sam bivši teniser, dodao je da je malo gdje vidio ovakvu organizaciju.

"Učestvovao sam vjerujte na gotovo svim svjetskim turnirima, ali ovo je nešto posebno. Od organizacije, učesnika, uslova i svega ostalog", zaključio je Vujić.