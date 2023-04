Stanivuković daruje ulaznice najvatrenijoj navijačici Đokovića

BANJALUKA - Ulaznice za susrete turnira "Srpska open" koji će u Banjaluci biti održan od 16. do 23. aprila, planule su u rekordnom periodu, tako da se njima na vrijeme nisu uspjeli snabdjeti brojni navijači, uključujući i Banjalučanku Željku, koja slovi za jednog od najvatrenijih navijača Novaka Đokovića, a koja je karte na kraju ipak dobila, i to od gradonačelnika Draška Stanivukovića.

Tviterašica Željka je, situaciju u kojoj se našla, podijelila sa pratiocima na ovoj društvenoj mreži, napisavši "Nećeš ubosti kartu da si Tito. Ne uđem prvi sat odmah, poslije toga nikad dočekati".

Ubrzo se Twitter-zajednica udružila i "mobilisala", s ciljem da ovoj Banjalučanki obezbijedi karte, a počeli su da se nižu brojni Twittovi sa ovim sadržajem.

"Dragi divni ljudi, ovako, imam karte za drugi i treći dan, ostalo ću pokušati naći nekako. Hvala vam za sve ovo večeras, učinili ste me jednako srećnim kao da sam na finalu bila. Niko da se ne odriče svoje kupljene karte, to ne mogu prihvatiti, jer uživaćete isto kao i ja što bih. Događaj jeste jedinstven, sama sam kriva što nisam 'kampovala' na netu u to vrijeme i nikako ne bi bilo u redu da uzmem karte od bilo koga. Ako ih uspijem kupiti, super, ako ne i to je OK. Srećna sam i jer će i teniserima biti super sa punim tribinama. Hvala vam od srca ljubav ste", napisala je potom Željka.

Nakon toga se oglasio i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, te je obradovao.

Драга Жељка, од данас ( 00:05 ) од свог Града имаш карте за све један меч који пожелиш. Сачуваћу за вас. Много сам срећан што овај догађај око ког смо уложили све наше напоре буди овакве емоције и изазива овакву еуфорију. Видимо се на трибинама https://t.co/cfSaf6nAVq — Драшко Станивуковић (@Stanivukovic_D) April 3, 2023

"Draga Željka, od danas od svog Grada imaš karte za sve jedan meč koji poželiš. Sačuvaću za Vas. Mnogo sam srećan što ovaj događaj oko kog smo uložili sve naše napore budi ovakve emocije i izaziva ovakvu euforiju. Vidimo se na tribinama", poručio joj je Stanivuković.

Ona mu se nakon toga zahvalila, napisavši, između ostalog, "jedno veliko hvala svima vama sa lajne i gradonačelniku".

"Vi i ja se 'razilazimo' u mnogo toga, Vi to znate, jer sam iskrena prema Vama, ali ovakvo nešto ću pamtiti dok živim i biću Vam zahvalna zbog tog. Hvala Vam od srca", navela je ona, obraćajući se Stanivukoviću.

Ubrzo je stigao još jedan Twitt od gradonačelnika.

"Banjaluka je uvijek iznad svih ' razmimoilaženja' i u ima našeg Grada želim da svakog koga možemo usrećimo, nadam se da smo to uspjeli. Hvala Vama na komentaru svake vrste, trudim se da iz svake sugestije izvučem maksimum za naš Grad i da te stvari ne gledam lično", naveo je Stanivuković.