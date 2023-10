"Starac" koji ne prestaje da dominira tenisom

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković je i sa 36 godina protivnik broj jedan kojeg treba pobijediti na ATP turu.

Njegova dugotrajnost je nezapamćena i dovela ga je do rekordne 24 Grend slem titule, ali i nekih drugih rekorda.

Tako je i onaj koji se tiče razlike u godinama između njega i razlike između ostalih tenisera u Top 10.

Novak je devet godina stariji od sljedećeg najstarijeg među najboljim na svijetu Danila Medvedeva. To je najveća razlika između broja 1 na ATP listi i drugog najstarijeg u istoriji tenisa.

Znao je Đoković u prošlosti da se našali, kao tokom meča na ovogodišnjem Vimbldonu protiv Stena Vavrinke.

"Šta je problem? Mi smo dva starca. To mora da se zna. Neverovatno je i inspirativno. On je bio primoran da padne u renkingu i da ga vrati. Mi smo imali naše bitke. Sjajan je momak", govorio je Đoković tada.

Ili onda kada je je rekao da je "36 novih 26". Ima i onih koji smatraju da je "tužno što je Đoković najbolji sa 36" kako je prenio engleski "Dejli Mejl".

U međuvremenu, Đoković je ove sezone osvojio čak tri Grend slema i na putu je da postane prvi teniser u istoriji koji je proveo 400. nedjelja na vrhu ATP liste.

Novak Djokovic is 9 years older than the next oldest player ranked inside the ATP top 10. This is the largest ever age gap in tennis between the #1 ranked player and the next oldest top 10 player. What does Djokovic have to say about all of this? “36 is the new 26." pic.twitter.com/ufluHeUvEo