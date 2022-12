Stigla potvrda kada Đoković stiže u Australiju

Srpski teniser Novak Đoković večeras stiže u Australiju, zemlju u kojoj mu je početkom ove godine zabranjem ulazak i gdje nije mogao da brani prvu grend slem titulu u sezoni.

Nole je u januaru deportovan iz Australije, iako je prethodno dobio dozvolu da uđe u zemlju iako nije vakcinisan protiv virusa korona. Javnosti je poznato kroz šta sve je prošao Nole dok je boravio u Australiji. Vodio je pravnu bitku da mu se dozvoli da nastupi u Australiji, a na kraju je deportovan i dobio je zabranu ulaska u zemlju na tri godine

U međuvremu u Australiji se mnogo toga promjenilo pa je Đokoviću ukinuta zabrana ulaska u zemlju pa će bez problema sada moći da nastupi na Australijan openu.

Australijski mediji su objavili da bi Đoković trebalo da stigne u utorak uveče po lokalnom vremenu u ovu zemlju, a to je potvrdili i organizatori turnira.

Australijen open igra se od 16. do 29. januara.

Tennis Australia confirms Novak Djokovic is arriving in Australia on Tuesday. He will start the season playing @AdelaideTennis next week.