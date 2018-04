Stivensova na tronu Majamija

Američka teniserka Sloun Stivens pobijedila je Letonku Jelenu Ostapenko rezultatom 7:6 (5), 6:1 i osvojila titulu na Mastersu u Majamiju.

Amerikanka je tako došla do prvog trofeja poslije US opena prošle godine. Do subotnjeg trijumfa Stivensove, od 1986. godine i trijumfa Kris Evert, pa do 2018, američke teniserke osvojile su 11 titula u Majamiju i sve su ih podigle sestre Vilijams - Serena osam, a Venus tri.

Zahvaljujući velikom uspjehu u Majamiju, Sloun Stivens će od danas biti deveta teniserka svijeta.